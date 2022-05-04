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河南鄭州主城區多輪全員檢測 力爭一周內總體疫情風險可控

社會熱點 10:55 2022/05/04

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河南鄭州通報4月底高鐵站出現疫情傳播，當地將從今日起力爭在一周內實現總體疫情風險可控。期間，8個主城區將開展多輪全員核酸檢測；主城區管控區實行「足不出區、嚴禁聚集」；全市黨政機關、企事業單位居家辦公。

除封控區外 主城區其他區域「足不出區、嚴禁聚集」

鄭州通報，4月30日至今，通過核酸檢測發現的鄭東新區高鐵站工作人員傳播鏈，目前基本判定為省外確診個案在高鐵東站中轉時傳播所致。鄭州昨日（3日）進行的8個主城區全員核酸檢測，完成採樣729.93萬人，已出結果221.5萬人，初篩陽性2例、疑似陽性3管，目前正在覆核中。從流調排查及人員分布情況看，病例涉及活動場所較多，人員構成複雜，存在一定的社區傳播和疫情外溢風險。

鑒於當前鄭州疫情防控形勢嚴峻複雜，為有效管控疫情傳播擴散風險，鄭州將採取更加堅決果斷的疫情管控措施，力爭用一周（5月4日零時至5月10日24時）時間實現總體疫情風險可控。

按照計劃，鄭州將在中原區、二七區、金水區、管城區、惠濟區、鄭東新區、高新區、經開區等8個主城區開展多輪全員核酸檢測。按照「應檢必檢，不落一人」的要求，5月4日、5日、6日每日進行1次核酸檢測。對24小時內不進行核酸檢測的賦黃碼。

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同時，全市實施精準區域管控。封控區內全部賦紅碼。除封控區外，主城區其他區域全部參照管控區標準管理，實行「足不出區、嚴禁聚集」措施。這7天中，每家每天可派1人，憑24小時核酸檢測陰性證明、小區臨時出入證，在做好個人防護的前提下，到社區指定地點，如超市、市場等處購買生活物資。如果三天後核酸檢測頻次修改，市民仍可憑小區臨時出入證，每家每天1人外出採購。

此外，全市黨政機關、企事業單位居家辦公。負責疫情防控、醫療救護、應急搶險、垃圾處理、行政執法、保障城市基本運行的水、電、燃氣、通訊等行業工作人員，憑24小時核酸檢測陰性證明、單位工作證件可以出行。

鄭州市常住人口約1260萬人。5月3日2時至11時，鄭州市發現4宗確診和10宗無症狀感染者。

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責任編輯：尹航

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