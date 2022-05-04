【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾40個地鐵站今起封閉出入口

北京新冠肺炎疫情持續，昨日（3日）新增51宗本土病例，包括46宗確診及5宗無症狀感染。市內進一步加強疫情防控工作，超過40個地鐵站今日（4日）起封閉出入口，逾150條巴士路線採取「飛站」繞行或停運措施；同時將增加公廁消毒頻次，組織外賣員每日快速抗原測試和核酸檢測各一次。

《澎湃新聞》引述北京地鐵稱，根據疫情防控需要，由即日首班車起至另行通知，市內有6條地鐵線共44個車站採取封閉措施，乘客不可出入車站，只能在站內轉線。此外，原來封閉的環球度假區站措施不變，列車通過不停車並停止站內換乘。

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另據北京公交集團消息，按照防疫工作要求，朝陽區朝陽路以南所屬158條巴士路線由即日首班車起，採取「飛站」繞行、停運等措施。其中，47條線實施區間管理，只運行部分路程；48條線「飛站」繞行，不停靠部分站點；63條線停駛。

加強公廁消毒 封控區禁兩人同時用公廁

北京市衛健委昨日通報，疫情分析中發現1名感染者因3度使用公廁，引發近40宗感染個案。為預防新冠病毒交叉感染，市城管委表示，將增加公廁消毒頻次，每日進行2次全面消毒；人體接觸頻繁的部位，如水龍頭、扶手、馬桶坐墊及按鈕等較多接觸的地方，每日消毒不少於4次。

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至於火車站、市場周邊等人流密集場所附近的公廁，會再增加1次消毒；封控區範圍內的廁所實施一人一消毒殺菌，不能同時有兩人或以上同時使用公廁。

此外，由北京市商務局制定、市疾控中心發布的《新冠肺炎流行期間外賣配送人員防控指引》，要求為封控區、管控區、防範區、臨時管控區配送的外賣人員，做到早抗原晚核酸每天各一檢。另要求，企業建立員工健康監測制度，定期開展員工核酸檢測，組織外賣人員完成全程新冠疫苗接種，符合條件者需接種加強針。

責任編輯：易燕丹

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