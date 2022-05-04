  • 25°C
香港時間 : 2022504日 (三) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口

社會熱點 11:28 2022/05/04

分享：

分享：

北京新冠肺炎疫情持續，昨日（3日）新增51宗本土病例，包括46宗確診及5宗無症狀感染。市內進一步加強疫情防控工作，超過60個地鐵站今日（4日）起封閉出入口，逾150條巴士路線採取「飛站」繞行或停運措施；同時將增加公廁消毒頻次，組織外賣員每日快速抗原測試和核酸檢測各一次。

《北京日報》引述北京地鐵稱，根據疫情防控需要，由即日首班車起至另行通知，市內13條地鐵線共66個車站採取封閉措施，乘客不可出入車站，只能在站內轉線。此外，原來封閉的環球度假區站措施不變，列車通過不停車並停止站內換乘。

北京增62宗本土感染 中小學幼稚園五一後暫緩返校（更新版）

另據北京公交集團消息，按照防疫工作要求，朝陽區朝陽路以南所屬158條巴士路線由即日首班車起，採取「飛站」繞行、停運等措施。其中，47條線實施區間管理，只運行部分路程；48條線「飛站」繞行，不停靠部分站點；63條線停駛。

加強公廁消毒 封控區禁兩人同時用公廁

北京市衛健委昨日通報，疫情分析中發現1名感染者因3度使用公廁，引發近40宗感染個案。為預防新冠病毒交叉感染，市城管委表示，將增加公廁消毒頻次，每日進行2次全面消毒；人體接觸頻繁的部位，如水龍頭、扶手、馬桶坐墊及按鈕等較多接觸的地方，每日消毒不少於4次。

北京一名感染者因3次上公廁致近40人染疾

至於火車站、市場周邊等人流密集場所附近的公廁，會再增加1次消毒；封控區範圍內的廁所實施一人一消毒殺菌，不能同時有兩人或以上同時使用公廁。

此外，由北京市商務局制定、市疾控中心發布的《新冠肺炎流行期間外賣配送人員防控指引》，要求為封控區、管控區、防範區、臨時管控區配送的外賣人員，做到早抗原晚核酸每天各一檢。另要求，企業建立員工健康監測制度，定期開展員工核酸檢測，組織外賣人員完成全程新冠疫苗接種，符合條件者需接種加強針。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

北京增59宗本土感染 環球影城暫時關閉 小湯山方艙醫院啟用（第二版）
2022/05/01
北京增59宗本土感染 環球影城暫時關閉 小湯山方艙醫院啟用（第二版）
北京累積400宗本土病例 鳥巢、故宮展廳關閉
2022/05/02
北京累積400宗本土病例 鳥巢、故宮展廳關閉
北京增62宗本土感染 中小學幼稚園五一後暫緩返校（更新版）
2022/05/03
北京增62宗本土感染 中小學幼稚園五一後暫緩返校（更新版）
北京一名感染者因3次上公廁致近40人染疾
2022/05/03
北京一名感染者因3次上公廁致近40人染疾

你可能感興趣

北京增59宗本土感染 環球影城暫時關閉 小湯山方艙醫院啟用（第二版）
17:55 2022/05/01
北京增59宗本土感染 環球影城暫時關閉 小湯山方艙醫院啟用（第二版）
北京累積400宗本土病例 鳥巢、故宮展廳關閉
21:37 2022/05/02
北京累積400宗本土病例 鳥巢、故宮展廳關閉
北京增62宗本土感染 中小學幼稚園五一後暫緩返校（更新版）
10:54 2022/05/03
北京增62宗本土感染 中小學幼稚園五一後暫緩返校（更新版）
交通 巴士 外賣 快速測試 疫苗 新冠肺炎 疫情 新冠肺炎疫情 北京 中國

上一篇文章

廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%

下一篇文章

河南鄭州主城區多輪全員檢測 力爭一周內總體疫情風險可控
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
河南女碩士做足療故事勵志 內媒廣泛報道後真實身份被起底
河南女碩士做足療故事勵志 內媒廣泛報道後真實身份被起底
北大中文系教授寫116字微博被指12處語病 本人這樣回應
北大中文系教授寫116字微博被指12處語病 本人這樣回應
北京一名感染者因3次上公廁致近40人染疾
北京一名感染者因3次上公廁致近40人染疾
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款