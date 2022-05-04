廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%

截至周二（3日）12時，廣州的最新一輪疫情累計報告新冠病毒感染99宗，當局指此次疫情已經得到有效控制。不過廣州白雲機場的航班仍未恢復，周二取消1302架班次，取消率達96%。

廣州4月27日在白雲國際機場的例行核酸檢測中發現4宗陽性，翌日白雲機場取消逾千航班，並開展大規模核酸檢測。

據財新網報道，根據官方披露數據統計，4月27日12時至昨日12時，廣州累計報告新冠病毒陽性99宗，其中確診67宗、無症狀感染32宗。4月27日、28日病例數量連續增長，至29日感染者數量大幅下降，昨日僅新增3例。

機場三天無新增本土個案

廣州昨日下午舉辦疫情發佈會，廣州市疾控中心黨委書記張周斌在發佈會上說，此次疫情已經得到有效控制，但仍存在一定不確定性，疫情排查和處置工作將繼續開展。

廣州市衛生健康委副主任陳斌稱，白雲機場連續三天無新增本土陽性個案，本次疫情得到有效控制。

廣州白雲國際機場股份有限公司副總經理戚耀明在發佈會上介紹，白雲國際機場統籌做好疫情應急處置和機場運行，目前國際航班正常，國內航班部分調整，部分保持常態運轉。

機場萬餘人3天連續6次核酸檢測

他指，疫情發生后，機場快速開展核酸篩查，並且加密員工核酸檢測頻次，加強員工自我防護，「4月29日至5月1日三天內，已對機場空運工作人員、地勤服務人員等1萬餘人連續開展了6次核酸檢測，結果均為陰性。」

不過，報道亦指，白雲機場的航班仍未恢復正常。航班管家的數據顯示，昨日白雲機場取消的航班數量達到1302架次，取消率為96%，進出港總量不及4月28日（即發現疫情的次日）的一半。4月28日至昨日，白雲機場的航班進出港總量為204架次，大致相當於疫情前單日進出港總量。

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責任編輯：袁瑋婧