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江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）

社會熱點 11:51 2022/05/04

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近日，一段關於江蘇睢寧一歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診後身亡的視頻在網上流傳。據內媒《法治日報》證實，視頻中國嬰兒已夭折，事故原因還在調查當中。

該視頻配文稱，4月29日晚間，該嬰兒不知道吃到何物卡到喉嚨，其家人隨後撥打120前往睢寧縣人民醫院救治，到達急診後醫院讓其先做核酸，做完後醫生表示需要等到核酸結果才能進行救治，在等待的近七八個小時期間並未對孩子進行施救，家長無奈發火才給孩子掛上了吸氧機。拿到檢測單後，該院卻讓他們轉院去徐州，但為時已晚。

據《法治日報》，睢寧縣相關部門昨日表示，視頻中所述嬰兒確實已夭折，但是否因無核酸報告被醫院拒診、導致延誤搶救，目前正在核實。據了解，由於涉及兩家醫院，嬰兒夭折的準確原因尚待有關部門調查，家屬安撫幫扶工作正在進行中。

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當地疫情向好 國家衛健委曾強調不得以核酸為由延誤治療

據睢寧縣新冠肺炎疫情防控指揮部5月3日發布通告，5月2日0時至24時，睢寧縣無新增本土確診病例，新增本土無症狀感染者2宗，均在管控人群中發現，已閉環轉運至市定點醫院接受隔離醫學觀察。目前，該縣疫情防控形勢向好。

網傳上海一福利院老人未死亡被裝屍袋 6人被處罰（更新版）

網傳外灘長草照片 上海網絡闢謠遭質疑

國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝早前表示，疫情發生時，如何保障廣大人民群眾正常醫療服務需求也是要重點考慮的一個問題。醫療機構要嚴格落實首診負責制和急危重症搶救製度，不得以任何理由，特別是不得以是否有核酸檢測的結果作為推諉拒絕、延誤治療的理由。

責任編輯：李冰琪

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