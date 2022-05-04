【中美貿易戰】美開始評估對華關稅 官員對放寬關稅抗通脹爆分歧

美國官員美國對華懲罰性關稅預定7月屆滿，美國當局正在評估並諮詢業界，如有需要可以延長。

值得注意的是，美國正面臨40年來最高通脹，拜登正府官員就放寬對華關稅以減緩通脹，產生分歧。

美國貿易代表辦公室（USTR）周二（3日）宣布，啟動對中國加徵關稅4周年審查程序。美國正向約600持份者和企業發出通知，如果收到延續關稅的申請，美國貿易代表辦公室將在7月6日之後發布另一項通知，宣布關稅延期並啟動評估。

行業反應也不一 戰略產品關稅或上調 涉消費品或降

貿易專家認為，受益於關稅的國內行業，很可能會要求保留這些措施。據《華爾街日報》，代表鋼鐵和紡織等行業的組織表示，他們希望關稅政策保持不變。

不過，美國全國商會負責國際政策的高級副總裁John Murphy表示，美國正面臨通脹、經濟停滯和持續的供應鏈問題，關稅減免是少數可能有所幫助的措施之一，且在政府的可控範圍內。

報道引述貿易專家表示，此次評估將向政府提供一個調整關稅構成的機會。對具有戰略重要性的技術產品徵收的關稅可能上調，同時對消費品的關稅可能降低。

目前，美國官員對是否放寬中國商品關稅以降低通脹存在分歧。《華爾街日報》引述知情人士透露，美財長耶倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），贊成放寬對華關稅；美國貿易代表戴琪和其他一些人，則不願意放棄對華關稅籌碼，以繼續努力重塑中國的經濟行為。

美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅

戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅並非首選

降低中國商品關稅機會到？白宮顧問暗示可能這樣做抗通脹

白宮早前表示，在評估對中國進口商品加徵關稅時，既會考慮對通脹的影響，也會考慮美國對中國的整體戰略。據政府官員說，拜登政府有意保留其認為對美國工人、消費者和工業有利的關稅內容，修改其認為不利的內容。

美國前特朗普政府，以中國竊取美國知識產權和強迫美國企業技術轉移等為由，2018年7月起對中國商品加徵關稅，最終擴大到涉及每年約3,500億美元的中國進口商品。

中國商務部上周表示，中方始終認為，美方單邊加徵關稅措施不利於中國、美國和世界。在當前高通脹形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國企業和消費者的根本利益。 目前，中美雙方經貿團隊保持正常溝通。

責任編輯：林佩怡

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