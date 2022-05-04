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Tesla致函感謝上海政府 擬建新工廠提升年產能至100萬輛

經濟脈搏 12:30 2022/05/04

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Tesla（特斯拉）致函上海臨港特區政府，對當局為他們在封城期間復工所做出的努力致謝。函中提及Tesla擬在附近新建第二工廠，有望將其打造成為「全球最大的汽車出口樞紐」。

據路透社報道，Tesla周日（1日）致信上海臨港特區地方當局，感謝臨港官員的支持，並描述了臨港集團旗下的一家公司如何安排大巴將特斯拉及其供應商的6000名工人運送到工廠，並實施進入公司所需的消毒工作，從而「閉環」生產。

Tesla在信中說：「他們連續戰鬥了三天，晝夜不停地工作，以保證我們公司的工人能夠返回工廠。」

擬建新工廠年產量45萬輛

信中並提到，計劃在上海工廠當前園區附近，另建一座新工廠以擴大產能。新工廠預計將生產Model 3和Model Y車型，年產能為45萬輛。新工廠完成擴建後，將助力特斯拉將上海工廠的總產能提升至每年100萬輛。

Tesla此前曾表示，上海工廠在 2021 年全年交付了 484,100 輛汽車。

此前，路透社2月曾引述知情人士指，Tesla計劃最早於下個月在上海開工建設新工廠，將中國產能提高一倍以上，以滿足在國內及國外市場不斷增長的需求。

知情人士表示，一旦新工廠全面投入運營，特斯拉在其主要出口中心上海擴建的工廠將有能力每年生產多達 200 萬輛汽車。

自3月上海爆發疫情以來，多家工廠因嚴格封控停工停產，Tesla在停工 22 天后於 4 月 19 日重新開放了上海工廠。

報道指，Tesla及當局均對此事暫未回應。

Tesla等車企上海工廠復工 供應商閉環生產配件

【上海半封城】Tesla上海廠房暫停運作 台積電、富士康回應影響

責任編輯：袁瑋婧

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