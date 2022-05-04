馬某某涉嫌危害國安被抓 律師：或面臨無期徒刑

涉嫌危害國家安全被抓的「馬某某」昨日引發股市震動，其後被官媒證實為「80後」科技公司經理。有律師表示，根據目前公開披露的消息，馬某某很有可能屬於首要分子，而且情節還比較惡劣，恐將面臨無期徒刑的刑罰。

據內媒報道，北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師表示，依據《刑法》等103條和105條的規定，組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，組織、策劃、實施顛覆國家政權、推翻社會主義制度的，對首要分子或者罪行重大的，均是處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。

同時，《刑法》第106條規定，與境外機構、組織、個人相勾結的人員，要從重處罰。根據目前公開披露的消息，馬某某很有可能屬於首要分子，而且情節還比較惡劣，恐怕將面臨無期徒刑的刑罰。

環時：涉煽動顛覆國家案馬某某 從事硬件研發

中央政法委機關報《法治日報》昨晚披露，馬某某，男，1985年出生於浙江溫州，現任某科技有限公司研發部經理。長期以來，其在網上接受境外反華敵對勢力「洗腦」，將境外活躍敵對分子視為「人生導師」，在其滲透影響下逐漸形成頑固的反政府思想，成為境外敵對勢力「以華制華」的工具。馬某某不僅充當境外敵對勢力境內代理人、煽動分裂國家，還成立非法組織，制定政治綱領，煽動顛覆國家政權，更是將青年學生群體作為主要蠱惑煽動目標，鼓動學生參與抹黑祖國和民族的活動。

2022年3月以來，馬某某利用互聯網專業特長，匿名創建網絡群組，肆意歪曲捏造事實，極力傳播各類謠言信息，發表所謂「獨立宣言」，煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，充當境外敵對勢力在中國境內的代理人。馬某某屢屢揚言，其終極目標是顛覆國家政權，為此逐步升級「內奸」行徑，著手制定反宣綱領，甚至籌備成立「大陸臨時國會」，委托有關人員制定所謂「法律制度」，宣稱要「借助境外的力量推翻中國政府」。

報道指，馬某某的上述行為，已對中國國家安全和社會穩定造成嚴重危害。網絡不是法外之地，有關部門正在依法對其開展調查，必將全面查清其違法犯罪活動，依法處理。任何企圖損害國家發展利益、危害國家安全、背叛祖國和民族的人員，必將受到法律的嚴懲。

責任編輯：尹航

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