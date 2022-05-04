【鄭州疫情】民眾超市搶菜儲糧 有人買半隻豬回家（多圖）

河南鄭州今日（4日）零時起，除封控區外，主城區其他區域參照管控區標準管理，實行「足不出區、嚴禁聚集」措施，為期7日。市民昨午已趕往超市「儲糧」，貨架上的商品被搶購一空，有人更直接把半隻豬買回家。當局呼籲不要恐慌，強調市內物資充沛，且每戶每天可派一人外出採買。

據證券時報網消息，鄭州市金水區一間小型糧油蔬菜銷售點內，蔬菜已所剩無幾。一些品相不佳的蔬果及速食品，也被後來者買走。前來採購的市民一邊討論疫情，一邊挑揀需要採購的食材，紛紛表示「別管多少錢了，先拿再說」、「這一封也不知道要幾天，能存多少存多少吧」。

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除米麵蔬果外，不少市民一次性採買大量豬肉。網傳圖片顯示，超市排隊結賬的人潮中，一整排購物車上都掛著已經切好的豬肉；另有市民開摩托車來載走半頭豬，沒有沒有交通工具的人更直接將豬肉扛在肩上帶回家。

對於市民搶購物資的情況，鄭州市宣傳委官方微博「鄭州發佈」提醒市民，減少聚集帶來的感染風險，不要恐慌，不要聚集購物，造成不必要的浪費。

河南鄭州主城區多輪全員檢測 力爭一周內總體疫情風險可控

鴻海鄭州廠據報全員核酸檢測 蘋果供應鏈生產又添變數？

另表示，鄭州每個區準備50輛以上的廂式貨車，確保生活必需品運輸；大型商超備足三天以上的物資，每天每家每戶，可有一人憑24小時核酸檢測陰性證明和小區臨時出入證，到附近商超採買，快遞小哥憑核酸檢測陰性證明可以提供正常配送。

此外，商務部門已對鄭州市肉蛋菜米面油等生活必需品市場價格，實行動態價格日報制度，並建立鄭州市重點保供企業名單，且於3日中午通知重點保供企業將備貨量提高到日常的3倍到5倍，建立24小時不間斷備貨機制，根據市民需求增加補貨頻次、延長營業時間，確保供應不脫銷、不斷檔。

鄭州市疫情防控新聞發佈會昨日通報，3月份以來，全市累計報告161宗新冠肺炎本土病例，包括31宗確診及130宗無症狀感染，其中82名患者已經康復出院。目前市內實施精準管控措施，主城區將開展多輪全員核酸檢測。

責任編輯：易燕丹

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