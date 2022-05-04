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美指中國放大俄羅斯在烏問題聲音 華使館反駁：美應反思散佈假信息

國情動向 14:02 2022/05/04

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美國國務院網站日前發表聲明，指中國放大俄羅斯在烏克蘭問題上的聲音，稱中方官員和媒體傳播放大俄方在烏問題上的「宣傳、陰謀論和虛假信息」，使俄羅斯對烏克蘭的無理戰爭合理化，並表明中方對俄的支持。

中國駐美使館周三（4日）回應稱中方在烏克蘭問題上的立場公正客觀、無可非議，並指說到散佈虛假信息，美方應認真反思。

中國駐美使館發言人表示，美官員及媒體先後散播所謂中方事先知情、默許縱容俄方、幫助俄規避制裁、予俄軍事支持等謠言，這些才是虛假信息。

該發言人又稱，美方多年來發動伊拉克、阿富汗、敘利亞等戰爭，造成33.5萬平民喪生，這不是虛假信息。世界上絕大多數國家主張通過對話談判解決俄烏衝突，不希望看到局勢升級甚至失控，也不是虛假信息。而美國防部公布的事實文件顯示美在烏有46個合作設施。這不是虛假信息。並指出美應歡迎國際社會在聯合國、《禁止生物武器公約》等框架下共同核查。

發言人強調，中美都是安理會常任理事國，應共同努力同國際社會一道推動烏危機盡早得到政治解決；盡快實現停火止戰，加大對烏人道主義援助，保護平民不受傷害；加強協調，維護世界能源、糧食、供應鍊等安全。指責、抹黑解決不了問題。

美副國務卿舍曼抨擊中國助俄 京：污衊抹黑的老套路

中國駐俄大使：中俄關係達前所未有的高水平 合作發展沒止境

責任編輯：林佩怡

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