拜登指責北京試圖干涉「美國競爭法案」協商

美國總統拜登指責北京試圖干擾「美國競爭法案」的協商，該法案旨在支持美國本土半導體產業，以在與中國的競爭中取得優勢。

「從根本上說，這是關乎國家安全的問題。這是中共遊說阻擾該法案的原因之一，」 拜登周二（3日）參觀軍火商洛歇馬丁的工廠時指,「這是關乎民主黨人和共和黨人團結的問題，因此，讓我們完成這項法案。」彭博社指，這是拜登迄今為止對中共最嚴厲的批評。

該法案3月份已在參議院通過，但在眾議院遭到共和黨反對而陷入停滯，加上釐定細節需時數個月，外界估計其將延至中期選舉之後。

去年11月，路透社曾引述消息指，中國駐美大使館去信一些美國企業的管理層，要求其協助遊說美國議員，以改變對法案的立場，並警告如法案通過，這些企業將面臨失去中國市場份額的風險。半個月後，中國副外長謝峰在一次會晤上，警告美國商界不能「悶聲發大財」。

中國外交部也多次對法案表示反對，指其充斥冷戰思維，鼓吹開展對華戰略競爭，並指美國怎麼發展是自己的事，但不要拿中國說事，干涉中國內政。外交部駐港公署亦曾針對其中一些涉港條文作出批評，指其阻撓和破壞香港撥亂反正，公然挑釁「一國兩制」原則底線。

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責任編輯：陳建錫