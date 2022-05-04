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台灣新增逾2.8萬宗本土確診 陳時中料20/5疫情達高峰

社會熱點 14:59 2022/05/04

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台灣新冠肺炎疫情持續擴大，今日（4日）公布新增28,420宗本土確診病例，另再多5人死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預計，5月20日疫情達高峰，這兩天將公布快速測試視為確診的適用對象。

台灣今日公布新增的本土病例中，新北新增感染最多，超過1萬宗，台北亦有5,538宗、桃園4,814宗，台中、高雄及基隆亦分別超過1千宗。新增的5宗死亡個案，年齡分別20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。

陳時中下午公布，由於社區疫情持續擴大，確診病例上升，考量Omicron病毒株特性、以輕症及無症狀為主的快速傳播模式，調整輕重症分流收治原則，即日起除懷孕36周以上，80歲以下輕症者不再收治；醫院收治無症狀/輕症者，住院不逾5天為原則。

另外，陳時中稍早在立院回應，指當疫情達到高峰時，確診者的人身自由限制會降到最低，前端醫療診斷就可以放鬆。這段時間會先居家隔離檢疫者等風險相對高的對象，「快篩陽性經醫師診斷」後就不再做PCR，這兩天就會公布新措施。至於高峰會在何時？陳時中預計要看5月20日。

責任編輯：林佩怡

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