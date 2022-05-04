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【鄭州疫情】河南鄭州今起封控管制 富士康：園區生產計劃不變

社會熱點 15:08 2022/05/04

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河南鄭州今日起實施為期一周的強化防控。蘋果主要代工商富士康表示，公司在鄭州市的園區將繼續生產活動。

據微信公眾號「鄭州發布」，鄭州將採取更加堅決果斷的疫情管控措施，力爭用一周（5月4日零時至5月10日24時）時間實現總體疫情風險可控。強化防控期間，全市黨政機關、企事業單位工作全部居家辦公。

蘋果（Apple Inc.）代工廠富士康的鄭州廠區位於航空港區。據「IT之家」報道，富士康在一份聲明中表示，鄭州園區保持生產計劃不變。台灣的經濟部長王美花今日亦表示，初步了解，鄭州最大台廠是（鴻海）富士康，但可以閉環生產。

富士康鄭州園區稍早前才因為招聘而引起外界關注。5月2日，「富士康iDPBG鄭州招募」微信公眾號發布消息，IDPBG首次在高速口進行「點對點」招聘，相關信息一時引發熱議。此外，富士康還提高了求職者入職後的獎金數額。

另據內媒報道，5月3日晚，多名鄭州富士康人力招聘工作人員在社交平台發布消息稱，鄭州港區富士康從4日起暫停招募。4日，一名鄭州富士康的人力資源工作人員稱，目前由於疫情原因，鄭州富士康停止招聘員工。此前曾報名的員工，也不能進入廠區工作。另一人力資源工作人員則表示，目前鄭州富士康招聘暫停，預計在本月10日恢復招聘。

iPhone 13熱銷 富士康鄭州廠擴大招工並上調三成獎金

【鄭州疫情】民眾超市搶菜儲糧 有人買半隻豬回家（多圖）

河南鄭州主城區多輪全員檢測 力爭一周內總體疫情風險可控

責任編輯：尹航

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鄭州市 職位招聘 富士康 鴻海 疫情

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