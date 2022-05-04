中指院：4月百城房價續橫行 深圳等30城新舊樓價均跌

內地樓市處於下行態勢，近日政治局會議釋利好信號。中指研究院於近日發布《百城價格指數報告》，數據顯示，2022年4月，全國100個城市新建住宅和二手住宅價格環比均上漲，不過漲幅有所收窄。分析指，市場憧憬政策進一步寬鬆。

中指研究院公布的數據顯示，2022年4月，全國100個城市新建住宅平均價格為16193元/平方米（人民幣，下同），按月上漲0.02%，漲幅較上月收窄0.01個百分點；按年上漲1.51%，漲幅較上月收窄0.21個百分點。

二手房方面，百城二手住宅平均價格為16032元/平方米，按月上漲0.03%，漲幅較上月收窄0.08個百分點；按年上漲1.91%，漲幅較上月收窄0.47個百分點。

4月百強房企銷售按年跌58% 內地樓市繼續下行探底

解讀政治局會議 專家料樓市限購限貸有望再鬆綁

中指院：地方更多寬松政策「組合拳」或將出現

中指研究院指出，4月以來，隨著新冠肺炎疫情多點散發，居民置業信心恢復不及預期，全國房地產市場仍處深度調整階段。中央及地方政府密集釋放穩樓市信號，利好政策不斷出台，央行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點。

▲ 分析：各地未來更多寬松政策「組合拳」或將出現

同時，地方政府穩樓市新政落地速度顯著加快，4月超60城出台房地產寬松政策近90條；政策調控方向逐步從提高公積金貸款額度、增加購房補貼、加大引才力度過渡至適度放松限購限售、下調首付比例等；政策調控城市亦逐步由三四線城市延伸至二線城市，地方政府樓市扶持力度進一步加大。

展望後市，中指研究院認為，二季度全國樓市調控政策預計將保持寬松基調，各地方政府大概率將繼續貫徹落實因城施策，更多寬松政策「組合拳」或將出現。隨著信貸環境和調控政策的進一步改善，購房者置業信心有望逐漸企穩，但市場的恢復仍可能受疫情等不確定因素的影響。

責任編輯：李冰琪