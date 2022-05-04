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中國珠峰科考隊員成功登頂 架設全球海拔最高自動氣象站

社會熱點 16:02 2022/05/04

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中國「巔峰使命2022」珠峰科考13名登山隊員周三（4日）全部登頂，並在珠穆朗瑪峰海拔超過8800米處成功架設氣像站，成為全球海拔最高的自動氣像觀測站。

「巔峰使命2022」珠峰科考13名科考登山隊員全部登頂。

綜合新華社、央視新聞報道，今日凌晨3點，由於一名科考登頂隊員手部凍傷，只能先留在海拔8300米，其餘12名科考登頂隊員從海拔8300米的突擊營地出發。

隨後，有5人先行抵達海拔8800米的位置，並開始架設氣象站。至中午12時左右，13名科考登山隊員全部登頂，並成功架設世界海拔最高的自動氣像觀測站，也是「巔峰使命」珠峰科考活動中架設的最後一個氣象站。

中國科考隊員在珠峰成功架設全球海拔最高的自動氣象站。

此外，科考隊員首次利用高精度雷達，測量峰頂冰雪厚度。央視消息稱，本次「巔峰使命」珠峰科考登頂、觀測、採樣成功。

據報導，青藏高原是世界屋脊、亞洲水塔，是地球第三極。中國自20世紀50年代起開展超過6次的珠峰科考活動，包括70年代中國開展第一次大規模的青藏高原綜合科學考察研究。

「巔峰使命」珠峰科考今年4月28日全面啟動，共有5個科考分隊16支科考小組270多名科考隊員參加，是2017年第二次青藏科考以來，學科覆蓋面最廣、參加科考隊員最多、採用的儀器設備最先進的綜合性科考。

中國科學院院士姚檀棟表示，今年計劃首次應用先進技術、方法和手段，圍繞西風-季風協同作用、亞洲水塔變化、生態系統與生物多樣性、人類活動等重大科學問題，協同考察研究珠峰地區六大圈層的垂直變化特征和相互作用機理。

從而揭秘氣候變暖背景下珠峰極高海拔區環境變化規律、溫室氣體濃度變化特征，以及生態系統碳彙功能、人類對極端環境的適應特征，實現地球系統科學研究的新突破，提出珠峰自然保護創新科學方案，服務青藏高原生態文明高地建設和第三極環境保護及綠色發展。

責任編輯：易燕丹

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