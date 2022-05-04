內地首季新增逾7千間「生鮮店」 疫情封控下囤菜冰櫃熱銷

內地新冠肺炎疫情持續，封控措施下消費者對生鮮食材需求大增。今年首季，內地共新增7000多間生鮮店，按年增長逾50%。被指「囤菜必備」的冰櫃銷量也增加，市場預料，冷櫃作為雪櫃以外的第二部製冷設備，將會成為更多家庭的選擇。

央視財經報道，企查查統計數據顯示，今年一季度，內地共新增7000多間生鮮店，按年增長51.27%。

深圳寶安區一間水果店，在五一勞動節前剛剛開業。店長表示，原定3月開業，但冰櫃一直比較缺貨，「因為生鮮的需求量比較大，現在每個店增加三個冰櫃，以前只有一個保溫櫃」。

據某平台深圳家電公司冰洗經營部採銷經理稱，冰櫃方面，首季整體銷量按年增長16.3%，線上增長54.3%，線下增長4.5%。

冷櫃能否成為新剛需？

中怡康零售監測數據顯示，年初至今，彩電、空調等大家電的銷量及銷售額，均較去年有一定程度的下滑，但500升以上冰箱產品及冰櫃的銷售逆勢上漲。其中，500升以上冰箱銷量按年增長14.3%，冰櫃銷量增長11.6%。

另據《上海證券報》，奧維雲網數據顯示，3月28日至4月24日，內地冰櫃零售規模已連續4星期提升；微信搜索指數也不斷飆升，4月20日更是超過1732萬。

事實上，上海、北京等地接連出現疫情，居民買冰櫃囤貨的需求爆發。而受空間約束，消費者更傾向於購置小體積冷櫃，其中立式冷凍櫃、小冷凍櫃較受歡迎。

「五一」是家電市場黃金周。各大家電廠商紛紛將冰櫃打上「囤菜必備」標籤，並設價格優惠。「五一」首天，某電商平台冰櫃多款品種持續顯示「搶購中」，有的冰櫃賣得只剩下幾件。

在疫情之下，相關龍頭企業未雨綢繆持續推出新品，佈局冷凍櫃市場。分析指出，囤貨需求引發的冰櫃銷售爆熱，短期看是疫情影響下的反應，長期看說明中國消費者對冰櫃產品的需求是廣泛大量存在，也是近年生鮮外賣配送等社會服務超速發展下的一種需求回歸。冷櫃功能、形態細分化，也將是未來趨勢。

【鄭州疫情】民眾超市搶菜儲糧 有人買半隻豬回家（多圖）

專家籲北京市民不用恐慌性囤貨 SARS後建物資儲備模式

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁