北京市指疫情形勢嚴峻 繼續暫停堂食 部分區域明起居家辦公

北京新冠肺炎疫情持續，官員表示首都疫情防控形勢依然非常嚴峻，要盡快實現社會面清零，並延續五一假期防控措施，包括餐飲單位繼續暫停堂食，部分區域明起居家辦公。

據通報，北京昨日（3日）新增51宗本土感染個案，今日（4日）截至下午3時，再多33宗感染。北京市本輪累計報告505宗感染，涉及15個區。

北京市委宣傳部副部長徐和建今日（4日）表示，首都這輪疫情確診病例總數，已超過2020年新發地批發市場聚集性疫情病例總數，新增病例連續多日在50宗上下波動。昨日（3日）新增病例有所下降，但社會面篩查仍有零星病例，疫情防控形勢依然非常嚴峻。

他通報，為盡快實現社會面動態清零，暫時延續五一假期社會面有關防控措施，包括餐飲經營單位繼續暫停堂食服務，繼續暫停演出場所、娛樂場所、上網服務場所和健身房等室內體育場所經營，暫停開放全市等級景區室內場所及圖書館、文化館、美術館等公共文化場所。公園景區繼續按照50%限流。

朝陽、海淀、房山、通州所涉封控區、管控區、防範區和臨時管控區的公共交通運營調整，公交地鐵採取飛站方式通過。朝陽全區及公共交通運營調整區域內單位，明起（5日）起實行居家辦公，確需到崗的盡量採取自駕方式，減少單位內部聚集，做到單位、家庭兩點一線。

禁堂食網傳河邊有人聚餐、腳底按摩 北京：堂外聚餐可舉報

北京昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口

交通方面，市交通委員會副主任容軍表示，地鐵方面，在前期大望路站封閉出入口、環球度假區站封站基礎上，今日起增加封閉14條線路的62個車站的出入口。地面公共交通方面，在已對42條線路、127個站點的基礎上，今起對朝陽區朝陽路以南區域運行的158條線路採取區間運行、飛站繞行和停運等措施。

密切接觸者 10天集中隔離+7天居家隔離

另外，徐和建表示，密切接觸者應實施10天集中隔離加7天居家隔離，次密接人員實行7天居家隔離，不符合居家隔離條件的實行7天集中隔離，高風險人群實行10天居家隔離加7天健康監測，期間按規範核酸檢測和抗原自測。

北京疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長、市衛健委副主任李昂表示，本市5月3日、4日、5日，連續開展三輪區域核酸篩查；昨日第一輪累計採樣1992萬人，共篩出3管「十混一」混採陽性，正同步展開落位管控、復核轉運、流調溯源等工作。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁