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內地流行「微度假」露營熱度高漲 成行業風口？

經濟脈搏 18:06 2022/05/04

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受疫情影響，內地多地號召「就地過節」，跨省出遊受到一定限制，以短途為主的「微度假」、「周邊游」開始流行，今年五一期間，露營正成為民眾出遊的新寵，多地營地爆滿，有平台露營相關訂單激增3倍。

據每日經濟新聞報道，「廣州露營今年真的很熱門，價格漲了兩倍都訂不到」，廣東某民宿工作人員表示，他們「五一」期間的露營型民宿均全部滿員，不能再預訂了。

露營相關商品熱賣

廣州市民齊先生也指，近日，想為家人在廣州周邊找個帳篷去休閒一下，搜遍了「廣州10大露營地」，幾乎所有的訂房前台都告訴他，沒有位了。

在杭州，據天目新聞報道，杭州湘湖沐心島露營基地負責人表示，今年「五一」露營項目基本都是滿房的狀態，客流以杭州本地人居多。該負責人表示，最近一兩年，露營的元素確實比較流行。

在川渝地區，成都、重慶周邊以及川西的甘孜、阿壩等地特色民宿和露營地早早預訂一空。

有旅行平台的數據顯示，進入4月以來，平台上露營相關詞彙搜索量按年增長2.5倍，是2020年同期的4倍，今年露營相關產品（住宿、出遊）預訂量是去年的3倍左右。

通過微信指數也能發現，春天到來後，露營在互聯網上的熱度居高不下，波動式上升，並且會在周末出現小高峰。

內地露營產業尚在起步階段 有望增長

事實上，近年露營迎來風口，產業鏈快速增長。啟信寶數據顯示，2020年是內地相關企業註冊量爆發期，企業名稱、產品、經營範圍包含「露營地」的企業共902家，按年增88％。光2021年上半年，企業註冊量就達到840家，直逼2020年全年數量。

根據新思界產業研究中心報告指出，2020年雖然受新冠疫情影響，內地露營產業市場規模萎縮，但未來隨著海內外疫情逐漸控制，以及民眾對戶外休閒生活的追求，露營產業市場規模可望持續增長，可能在2026年達到150億元人民幣。

不過，有別於已開發國家較為成熟的露營市場，內地露營產業尚在起步階段。一方面與露營密切相關的自駕出遊率，內地僅68％，落後歐美國家的88％。另一方面，目前歐盟各國露營過夜人數占總人口數14％，露營者全年平均露營天數為13天至14天，而內地露營者全年平均露營天數僅3天。

有業內人士也指出，露營高度依賴於本土資源，從模式上來看，很難複製擴大成全國露營品牌；二是營業時間大致是每年的4至10月；三是大多數消費者的露營頻次較低，且不是剛需型的產品，只能是小眾賽道，很難支撐大量企業生存，待風頭一過火會迅速降下來。

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責任編輯：蒯宇澄

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