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人行增千億專項再貸款額度 支持煤炭開發及儲備能力

經濟脈搏 18:26 2022/05/04

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中國人民銀行增加1000億元（人民幣，下同）支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度，專門用於支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力。此次增加額度後，該專項再貸款總額度達到3000億元，有助進一步釋放煤炭先進產能，保障能源安全穩定供應，支持經濟運行在合理區間。

人行負責人表示，當前世界局勢複雜演變，國際能源價格持續高位波動，對中國能源安全和經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰。此次增加1000億元專項再貸款額度，專門用於支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力，有利於充分發揮中國富煤的資源稟賦特點，保障能源穩定供應，支持產業鏈供應鏈穩定，支持經濟運行在合理區間。

保障能源穩定供應

新增額度具體支持煤炭安全生產和儲備領域，包括現代化煤礦建設、綠色高效技術應用、智能化礦山建設、煤礦安全改造、煤炭洗選、煤炭儲備能力建設等項目；以及煤電企業電煤保供領域。

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負責人稱，金融機構應優先支持煤炭安全生產和儲備的項目貸款。對於煤電企業電煤保供領域，金融機構發放的煤電企業購買煤炭的流動資金貸款，可按要求申請專項再貸款支持。

專項再貸款採取「先貸後借」的直達機制， 按月發放。金融機構自主決策、自擔風險，向支持範圍內符合標準的項目發放優惠貸款，貸款利率與發放時最近1次公布的同期限檔次貸款市場報價利率大致持平，可根據企業信用狀況下浮貸款利率。對於符合條件的貸款，人民銀行按貸款本金等額提供專項再貸款資金支持。

責任編輯：易燕丹

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