人行：抓緊謀劃增量政策工具 支持穩增長、穩就業、穩物價

據中國人民銀行網站周三（4日）發布，人行上周五（29日）召開專題會議，表示要抓緊謀劃增量政策工具，支持穩增長、穩就業、穩物價，並提到及時優化房地產信貸政策、促進平台經濟規範健康發展等。

會議學習貫徹中央政治局會議精神，堅決落實金融支持穩經濟工作措施。會議認為，面對百年變局和世紀疫情相互疊加的複雜局面，黨中央明確要求「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」，人行要加快推動已經確定的各項政策措施精準落地，用好各類貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導金融機構更好滿足實體經濟融資需求。

同時，要優化金融服務，支持釋放消費潛力，促進消費持續恢復。推動小微企業融資量增、面擴、價降，支持外貿、服務業、民航等困難行業紓困，加大對科技創新、專精特新企業金融支持力度。支持糧食、能源生產保供，保障物流暢通和促進產業鏈供應鏈穩定。要抓緊謀劃增量政策工具，支持穩增長、穩就業、穩物價，為統籌疫情防控和經濟社會發展營造良好貨幣金融環境。

支持資本市場平穩運行 優化房地產信貸政策

會議強調，防範化解重大金融風險攻堅戰取得重要階段性成果，金融風險趨於收斂、整體可控。要進一步有效管控金融風險，堅決守住不發生系統性金融風險底線。支持資本市場平穩運行。執行好房地產金融審慎管理制度，及時優化房地產信貸政策，保持房地產融資平穩有序，支持剛性和改善性住房需求。

會議並提出，全面提升資本治理效能，推動完成平台企業金融業務專項整改。要對平台企業金融活動實施常態化金融監管，促進平台經濟規範健康發展。

另外，深圳證券交易所周三發布「關於支持實體經濟若干措施的通知」，指當前統籌疫情防控和經濟社會發展處於關鍵階段，將支持中小企業健康發展、疫後生產經營恢復；支持房地產企業合理融資需求，允許優質房企進一步拓寬債券募集資金用途；支持市場主體增持回購，鼓勵有條件的上市公司回購公司股票等，增強市場各方信心。

8大要點 政治局會議釋穩經濟信號 政策支持力度或超預期？

解讀政治局會議 專家料樓市限購限貸有望再鬆綁

中共中央政治局上周五召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作等，提到要加大宏觀政策調節力度，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間。

責任編輯：林佩怡

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