江蘇江陰增20宗陽性 全市管控：市民非必要不出門

內地多地疫情擴散，江蘇江陰市今日（4日）宣佈，昨日在全員核酸檢測工作中發現陽性感染者20人，即日起全市參照管控區進行管理，市民非必須不出門。

據中新網報道，江陰市政府稱，昨日在周莊鎮應檢盡檢人員的核酸檢測中發現多名核酸檢測異常人員。開展全員核酸檢測工作，第一輪共採樣188.7萬人。目前共檢出陽性感染者20人，均在密接篩查、隔離管控和應檢盡檢人群中發現。

今日凌晨，當局宣布，為阻斷疫情傳播，決定即日起全市參照管控區進行管理。嚴格人員外出管理，市民非必須不出門、非必要不離江陰。確須離開江陰的，需持有24小時內核酸檢測陰性證明。

江陰市規定，各級各類學校暫緩返校。除高三年級以外，暫停面授教學；除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業外，其他企業進行全封閉管理；除保障市民生活必需的超市、農貿市場、醫療機構、藥店、餐飲企業（只提供外賣服務），其他營業場所、門店停業休業；商業大樓等一律暫停開放，員工實行居家辦公。

江陰市還規定，除必要的就醫之外，原則上每戶家庭每天可派1人外出不超過2小時購買必要生活物資；所有市民需按要求有序參加核酸檢測，對不參加核酸檢測人員的健康碼賦「黃碼」。

江陰市是江蘇省南部無錫市代管的一個縣級市，據2019年數據，常住人口165.34萬人。

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責任編輯：袁瑋婧