內地2022年大學畢業生總數達到創新高的1076萬人，如何保障大學畢業生就業，成為千萬家庭的當務之急，而官方透露，目前已經有去向的畢業生占比為23.6%，換算下來約為254萬人。

據澎湃新聞報道，內蒙古自治區官網近日發布消息，指出有「權威部門」發文透露，截至2022年4月17日，大學畢業生去向落實率為23.61%，低收入家庭等重點群體去向落實率為21.47%。

深圳發放基層就業補貼 畢業2年內大學生申請即領3000元

內地高校應屆生人數首破1000萬 教育部：就業困難程度超2020年

4月19日教育部召開「2022屆全國普通高校畢業生就業工作第三次調度視訊會議」，指出2022年大學畢業生面臨多重就業壓力，其困難程度甚至超過2020年。

▲ 内地1076萬大學畢業生何處去？ 官方：254萬人已有去向

據內蒙古自治區教育廳介紹，內蒙古上述畢業生去向落實率為24.01%，高於各省平均水準，位於11-20名。另外，截至4月21日，重慶市2022屆大學畢業生畢業去向落實率已經達到33%左右，在中西部居於前列。

所謂「去向落實率」，指的是包含了畢業生的協議和合約就業率、創業率、靈活就業率和升學率。據光明網報道，這個概念是用來取代以往的「就業率」，由教育部2021年開始使用。

由於大學畢業生數量眾多，且受中共高層重視，各省教育廳近期紛紛訂定去向落實率的目標，如羊城晚報此前曾報道，廣東省教育廳2月底召開會議強調，力爭就業去向落實率在7月底達70％以上，年底前達90%以上。

責任編輯：李冰琪