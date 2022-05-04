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上海民工攔車乞食物 官方闢謠：他飲醉酒（有片）

社會熱點 20:28 2022/05/04

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上海一名民工在路上攔車乞討食物，自稱快要餓死，影片被廣傳並引起關注。官方闢謠稱，村委會已找到事主，證實他不缺任何物資，當日只是酒後斷片。

市網信辦主管的「上海網絡闢謠」通報，本月1日，網絡上流一條影片，一男子在滬青平公路加油站附近馬路中央攔車，對著經過的司機說：「快要餓死了。」表述時略有卡頓遲滯。司機好心送出了香蕉和餅乾。不少網友關切，這位男子遭遇了甚麼？

3日，當地村委會在滬青平公路某廠房內找到視頻裡男子的下落。據了解，視頻中的男子姓王，今年48歲，他和妻子李某受僱一家保供企業作臨時工。據他妻子李某介紹，當日中午，王某喝了半斤黃酒、半斤白酒，醉酒後偷偷翻牆跑到公路上攔停過往貨車討要物資，後被其妻發現後勸回宿舍。

村委找到王某，證實他只是飲醉酒。

該平台分別引述王某、所屬企業負責人指，他當時因飲酒過多，已經呈「斷片」狀態，大腦是空白的，渾然不知自己的行為，最後他妻子把他從公路上找回住所。他所屬的企業有各類生活物資，吃的喝的用的甚麼都有，根本不存在缺物資、「快餓死了」的情況，影片內容嚴重不實。

事後，企業已對王某進行教育，王某對於自己醉酒攔路討要物資、引發網民誤解的行為懊悔不已。

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責任編輯：陳建錫

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