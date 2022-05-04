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遼寧丹東中學爆疫 校長因「思想麻痹」被查

經濟脈搏 20:57 2022/05/04

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內地疫情防控趨嚴，基層官員需負起「主體責任」抗疫，否則將被追責。遼寧丹東第五中學近期爆發疫情後，丹東市紀委監委今天（4日）宣布，該校校長對疫情防控「思想麻痹，履職不力」，遭立案審查。

內媒報道，丹東市紀委監委5月4日宣布，丹東市第五中學發生聚集性新冠疫情，「造成重大不良影響，為嚴肅工作紀律，市紀委監委及時對相關責任人進行查處」。

通報指出，丹東市第五中學黨總支書記、校長李季，作為校內疫情防控工作領導小組組長，但其在學校疫情防控工作中「思想麻痹，履職不力，沒有做到早發現、早報告、早隔離、早治療，致使丹東市第五中學發生聚集性新冠疫情，造成重大不良影響。市紀委已對其立案審查」。

另外，丹東市第九中學副校長王培一（交流到丹東市第五中學，分管學校疫情防控工作），作為疫情防控工作領導小組副組長，亦因「落實防控措施不力，日報告工作流於形式」，被立案審查。

此前據「丹東發布」消息，4月25日，丹東市新增25宗本土新冠肺炎確診病例，病例均為丹東五中學生。全校師生當晚立刻遭轉移隔離。此後4月27日至29日，丹東五中又陸續新增3名學生確診。

丹東第五中學發生群聚疫情後，遼寧省長李樂成4月29日前往當地調度指導疫情防控和應急處置工作。丹東市疫情防控指揮部當晚召開會議，強調對防控責任落實不到位及各領域失職瀆職、違紀違法等問題要追責問責。

不過，對於學校校長被查，許多網民直嘆校長淪為「背鍋俠」，質疑「當初是教育局強烈要求開學的，不然怎會有疫情發生？」、「病毒看不見摸不著，這能怨校長嗎？」、「復課之前已近做了核酸檢測，還要校長怎麼管？」。

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責任編輯：蒯宇澄

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