上海新增本土感染降至4651宗 北京再增50宗涉10區

上海周三（4日）新增261宗本土確診和4,390宗本土無症狀感染，總數4,651宗，較上日續降。上海市長龔正指，要舉措再壓實，力度再加大，進度再加快，盡快實現社會面清零目標。此外，北京新增42宗本土確診及8宗無症狀感染，涉及10個區。

上海新增261宗本土確診和4,390宗本土無症狀感染，其中185宗確診為既往無症狀感染者轉歸，75宗確診和4,357宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入確診2宗，均在閉環管控中發現。

此外，新增13宗本土死亡個案。平均年齡82.77歲，最小年齡40歲，最大年齡100歲。13位患者均合併有嚴重的急慢性基礎疾病，包括腸壞死伴下消化道大出血、冠心病、心功能不全、心律失常、高血壓3級（極高危）、糖尿病、腎功能不全、腦梗死及後遺症、帕金森病、阿爾茲海默症。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

上海市委副書記、市長龔正周三在寶山區檢查疫情防控工作時指出，要堅定不移執行動態清零總方針，以刻不容緩的緊迫感，全力以赴推進拔點清面，舉措再壓實，力度再加大，進度再加快，盡快實現社會面清零目標。

據內媒財新報道，4月17日至5月4日，上海連續出現死亡病例，共同點是多數人年齡均較高，合並多種嚴重基礎疾病或腫瘤，死亡的直接原因均為基礎疾病所致。18天上海新冠患者合計死亡503例，病死率0.0848%，除一心源性猝死，其余患者均有基礎病。

在北京，增42宗本土確診及8宗無症狀感染分別涉及昌平區、石景山區、東城區、朝陽區、海澱區、豐台區、大興區、房山區、通州區、密雲區。

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責任編輯：尹航

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