  • 25°C
香港時間 : 2022505日 (四) 11:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海新增本土感染降至4651宗 北京再增50宗涉10區

社會熱點 09:34 2022/05/05

分享：

分享：

上海周三（4日）新增261宗本土確診和4,390宗本土無症狀感染，總數4,651宗，較上日續降。上海市長龔正指，要舉措再壓實，力度再加大，進度再加快，盡快實現社會面清零目標。此外，北京新增42宗本土確診及8宗無症狀感染，涉及10個區。

上海新增261宗本土確診和4,390宗本土無症狀感染，其中185宗確診為既往無症狀感染者轉歸，75宗確診和4,357宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入確診2宗，均在閉環管控中發現。

此外，新增13宗本土死亡個案。平均年齡82.77歲，最小年齡40歲，最大年齡100歲。13位患者均合併有嚴重的急慢性基礎疾病，包括腸壞死伴下消化道大出血、冠心病、心功能不全、心律失常、高血壓3級（極高危）、糖尿病、腎功能不全、腦梗死及後遺症、帕金森病、阿爾茲海默症。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

上海市委副書記、市長龔正周三在寶山區檢查疫情防控工作時指出，要堅定不移執行動態清零總方針，以刻不容緩的緊迫感，全力以赴推進拔點清面，舉措再壓實，力度再加大，進度再加快，盡快實現社會面清零目標。

據內媒財新報道，4月17日至5月4日，上海連續出現死亡病例，共同點是多數人年齡均較高，合並多種嚴重基礎疾病或腫瘤，死亡的直接原因均為基礎疾病所致。18天上海新冠患者合計死亡503例，病死率0.0848%，除一心源性猝死，其余患者均有基礎病。

在北京，增42宗本土確診及8宗無症狀感染分別涉及昌平區、石景山區、東城區、朝陽區、海澱區、豐台區、大興區、房山區、通州區、密雲區。

北京入境隔離時間由21日縮短至17日

遼寧丹東中學爆疫 校長因「思想麻痹」被查

江蘇江陰增20宗陽性 全市管控：市民非必要不出門

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
上海 北京 合併 後遺症 疫情 龔正 傳染病

下一篇文章

北京入境隔離時間由21日縮短至17日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
上海新症降至5000以內 出院後若復陽不影響三區劃分
上海新症降至5000以內 出院後若復陽不影響三區劃分
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
河南女碩士做足療故事勵志 內媒廣泛報道後真實身份被起底
河南女碩士做足療故事勵志 內媒廣泛報道後真實身份被起底
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款