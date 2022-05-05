股價跌停 海康威視回應美擬制裁傳言 外交部回應（更新版）

英國傳媒引述消息人士報道，美國計劃對中國監控設備製造商海康威視（深：002415）實施制裁。海康威視A股今日（5日）開市即挫10%跌停，報38.24元。

*17：00 新增中國外交部回應

據內地「環球網」，海康威視在一份媒體聲明中表示，報道提到美國政府可能實施的制裁還有待核實，並指制裁應當建立在可靠證據和正當程序基礎上，「我們希望獲得公平公正的對待」。

在北京，外交部發言人趙立堅今日表示，對有關的報導表示嚴重關切，正在密切關注有關動向。

他強調，中方堅決反對美方利用人權等藉口，濫用國家力量和國內法無理打壓中國企業。關於美方所說的中國企業侵犯新疆穆斯林的人權，中方已多次闡明，美方的說法完全是世紀謊言，是對中國的抹黑和污衊。美方應該嚴肅對待中方關切，停止以各種藉口制裁打壓中國企業、損害中方利益的霸權行徑。中國政府將堅定維護中國企業的正當合法權益。

【中美角力】美國據報擬制裁監控設備商海康威視

據海康威視聲明稱，海康威視服務於全球150多個國家和地區，其中包括美國。海康威視加入全球市場，嚴格依據業務所在國法律合規經營，遵循國際通行的商業道德和經營準則，與全球所有領先的科技公司一樣，致力於科技為善。

早前有報道指，美國擬對海康威視實施與人權相關的制裁，並指責其涉嫌協助打壓新疆維吾爾人。美國政府已開始通報盟友其意圖，因任何措施都會對已採用海康威視鏡頭的多個國家產生影響。

責任編輯：林佩怡

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