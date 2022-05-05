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股價跌停 海康威視回應美擬制裁傳言：待核實 望獲公平公正對待

國情動向 10:57 2022/05/05

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英國傳媒引述消息人士報道，美國計劃對中國監控設備製造商海康威視（深：002415）實施制裁。海康威視A股今日（5日）開市即挫10%跌停，報38.24元。

據內地「環球網」，海康威視在一份媒體聲明中表示，報道提到美國政府可能實施的制裁還有待核實，並指制裁應當建立在可靠證據和正當程序基礎上，「我們希望獲得公平公正的對待」。

聲明又稱，海康威視服務於全球150多個國家和地區，其中包括美國。海康威視加入全球市場，嚴格依據業務所在國法律合規經營，遵循國際通行的商業道德和經營準則，與全球所有領先的科技公司一樣，致力於科技為善。

【中美角力】美國據報擬制裁監控設備商海康威視 

據報道，美國擬對海康威視實施與人權相關的制裁，並指責其涉嫌協助打壓新疆維吾爾人。美國政府已開始通報盟友其意圖，因任何措施都會對已採用海康威視鏡頭的多個國家產生影響。

近年美國屢次以人權為由制裁中國科技企業。中國外交部曾表示，美方關心的根本不是什麼人權問題，而是企圖打壓中企、破壞新疆穩定、抹黑中國治疆政策，敦促美方糾正錯誤，中方將採取一切必要舉措，維護中企合法權益。

責任編輯：林佩怡

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