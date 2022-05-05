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女子被困逾130小時候獲救 長沙塌樓事故增至10人獲救5人遇難

社會熱點 11:22 2022/05/05

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湖南長沙樓宇倒塌事故現場，今日（5日）凌晨再救出一名被困人員，是搜救人員在建築廢墟逐層剝離的救援過程中發現。獲救人員被埋壓超過130小時，目前已緊急送醫救治。事故至今累計10人獲救，5人遇難。

長沙樓宇倒塌事故第10名被困者獲救，已緊急送醫救治。

據央廣網報導，救援人員昨晚8時40分左右，在層層剝離倒塌房屋頂部樓板後，再採取全場靜默方式進行全域搜索。隨後，搜救犬突然發出警報，救援人員在瓦礫中發現一名女性被困者並開展掘進作業。至今日凌晨，即事發131個小時後，將其救出送院。

現場救援人員表示，被救人員神智清醒。長沙市消防救援支隊現場攻堅組指揮員文鵬也指出，他們與和獲救女子進行簡單對話，「她也非常高興，也一直感謝我們，鼓勵我們。」

湖南長沙自建房倒塌事故已救出6人 39人仍失聯（更新版）

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據了解，按照專家組討論研究的方案，目前的救援工作採用逐層作業、逐層探測的方法。每揭開一層，再反覆多次探測，確保及時發現可能存在的幸存者，如果確認沒有新的生命迹象，再進行下一步作業。

中建五局總工程師李凱表示，救援過程中，在預估可能有被困者的位置，救援人員將採用人工挖掘，避免對可能存在的幸存者造成傷害，或對遇難者遺體造成損傷。「在這種情況下，採用人工作業，是對遇難者遺體的尊重，也是對生命的尊重。一旦發現新的生命跡象，將停止作業全力施救。」

事故發生在上周五（4月29日），長沙市望城區一幢8層高的居民自建房突然倒塌。當局早前表示，最少23人被困、39人失去聯絡。長沙市、望城區兩級檢察院已依法批准逮捕9人，其中四人涉嫌重大責任事故罪，五人涉嫌提供虛假證明文件罪。

責任編輯：易燕丹

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