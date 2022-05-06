  • 27°C
香港時間 : 2022506日 (五) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長沙塌樓事故救援結束53人遇難 市委市政府道歉（更新版）

社會熱點 10:46 2022/05/06

分享：

分享：

湖南長沙居民自建房倒塌事故新聞發布會通報，經過緊急救援，目前事故現場救援工作已經結束。截至今日（6日）凌晨3時03分，事故現場被困、失聯人員已全部找到，其中10人獲救，53人遇難。

*6/5 更新53人遇難

會上，湖南省委常委、長沙市委書記吳桂英，長沙市委副書記、市長、倒塌事故應急救援和善後處置指揮部指揮長鄭建新等市領導，和望城區政府主要負責人一道起立鞠躬，向所有遇難者表示沉痛哀悼，向所有遇難者家屬、受傷人員表示深切慰問，向全社會作出誠懇道歉。

長沙樓宇倒塌事故第10名被困者獲救，已緊急送醫救治。

女子被困逾130小時候獲救

救援人員周四（5日）凌晨救出第10名被困人員。據央廣網報導，救援人員周三（4日）晚8時40分左右，在層層剝離倒塌房屋頂部樓板後，再採取全場靜默方式進行全域搜索。隨後，搜救犬突然發出警報，救援人員在瓦礫中發現一名女性被困者並開展掘進作業。至5日凌晨，即事發131個小時後，將其救出送院。

現場救援人員表示，被救人員神智清醒。長沙市消防救援支隊現場攻堅組指揮員文鵬也指出，他們與獲救女子進行簡單對話，「她也非常高興，也一直感謝我們，鼓勵我們。」

湖南長沙自建房倒塌事故已救出6人 39人仍失聯（更新版）

長沙塌樓事故9人獲救2人遇難 9名犯罪嫌疑人被批捕（更新版）

據了解，按照專家組討論研究的方案，救援工作採用逐層作業、逐層探測的方法。每揭開一層，再反覆多次探測，確保及時發現可能存在的幸存者，如果確認沒有新的生命迹象，再進行下一步作業。

中建五局總工程師李凱表示，救援過程中，在預估可能有被困者的位置，救援人員將採用人工挖掘，避免對可能存在的幸存者造成傷害，或對遇難者遺體造成損傷。「在這種情況下，採用人工作業，是對遇難者遺體的尊重，也是對生命的尊重。一旦發現新的生命跡象，將停止作業全力施救。」

事故發生在上周五（4月29日），長沙市望城區一幢8層高的居民自建房突然倒塌。當局早前表示，最少23人被困、39人失去聯絡。長沙市、望城區兩級檢察院已依法批准逮捕9人，其中四人涉嫌重大責任事故罪，五人涉嫌提供虛假證明文件罪。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

湖南長沙自建房倒塌事故已救出6人 39人仍失聯（更新版）
2022/05/01
湖南長沙自建房倒塌事故已救出6人 39人仍失聯（更新版）
長沙塌樓事故第8名被困人員獲救送醫
2022/05/02
長沙塌樓事故第8名被困人員獲救送醫
長沙塌樓事故9人獲救2人遇難 9名犯罪嫌疑人被批捕（更新版）
2022/05/03
長沙塌樓事故9人獲救2人遇難 9名犯罪嫌疑人被批捕（更新版）

你可能感興趣

湖南長沙自建房倒塌事故已救出6人 39人仍失聯（更新版）
13:21 2022/05/01
湖南長沙自建房倒塌事故已救出6人 39人仍失聯（更新版）
長沙塌樓事故第8名被困人員獲救送醫
21:41 2022/05/02
長沙塌樓事故第8名被困人員獲救送醫
長沙塌樓事故9人獲救2人遇難 9名犯罪嫌疑人被批捕（更新版）
12:33 2022/05/03
長沙塌樓事故9人獲救2人遇難 9名犯罪嫌疑人被批捕（更新版）
罪案 網絡熱話 意外事故 長沙 湖南省

上一篇文章

上海7區和浦東部分街鎮社會面基本清零 惟存疫情反彈風險

下一篇文章

上海大媽方艙被子播毒致200多人感染？官方這樣回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款