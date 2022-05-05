上海推進商貿企業復工復市 員工不能回家需閉環管理

上海疫情趨緩，當局指有力有序推進商貿企業復工復市。復工的員工不能回家，而是實施閉環管理。另外，在嚴格落實各項疫情防控措施的前提下，加快推進防範區超市賣場、便利店、生鮮蔬果、餐飲、日用商品、藥店等滿足市民基本生活的必備業態「應開盡開」。

原則上相關人員不再返回小區居住 實施閉環管理

據內媒澎湃新聞報道，復工復市「白名單」企業可為其返崗人員及其承運企業（城市配送物流企業）的返崗人員申請「復工證」。返崗人員憑身份證、「復工證」聯繫所在居村委會，由居村委會核對其身份證和「復工證」並拍照保存，確認所住樓棟7天內無陽性，現場加做抗原檢測陰性即可放行，並做好登記。如所在居村委會近期沒有統一檢測核酸，返崗人員無48小時核酸陰性證明，現場抗原檢測陰性也可放行。原則上相關人員不再返回小區居住，實施閉環管理。

報道指出，員工返回企業復工後，不能回家。商貿企業落實員工集中住宿，實施閉環管理。對新返崗員工設置2天靜止期，盡可能落實獨立住宿。不同班組員工之間做到無接觸換班，盡量減少人員外出。配送寄遞人員按《關於進一步加強疫情防控期間本市電商平台、郵政快遞公司等配送寄遞人員防疫管理的通知》要求辦理「電子通行證」。各區全面排摸現成可用的文化、體育、公園等各類公共設施，發揮酒店、商務樓宇、單位閑置用房等可住宿休息空間作用，參照「小哥驛站」建設要求，優先為企業返崗復工人員提供集中住宿保障。

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另外，在嚴格落實各項疫情防控措施的前提下，加快推進防範區超市賣場、便利店、生鮮蔬果、餐飲、日用商品、藥店等滿足市民基本生活的必備業態「應開盡開」。餐飲門店通過線上外賣提供服務，防範區內美容美髮、洗染等居民生活服務企業提供線上預約、線下錯峰限流服務。

上海市經濟信息化委總工程師張宏韜今日在疫情防控新聞發布會上介紹，全市1,800多家重點企業，復工率超過70%，其中首批660多家重點企業復工率超過90%。汽車、集成電路、生物醫藥等重點產業鏈持續恢復、提高產能，龍頭企業繼續保持穩定生產。總體來看，全市工業企業復工復產穩中向好，取得了一定進展。

責任編輯：尹航

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