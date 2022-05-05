江蘇澄清未要求嬰兒核酸檢測才救治 官方處分醫院及涉事人員

江蘇省睢寧縣一名嬰兒就醫後死亡引發輿論質疑，官方今日（5日）通報稱，醫院並未要求男嬰提供核酸檢測結果，但醫院在診療過程中存在諸多問題，決定對接診醫生暫停執業，並對醫院院長予以免職。

據央視新聞，徐州市及睢寧縣聯合調查組今天通報，這名1歲5個月的男嬰是在4月29日晚上因氣管內異物送到睢寧縣人民醫院就診，轉院後，30日清晨搶救無效死亡。

通報指出，調查表明，在就診、接診、轉診過程中，睢寧縣人民醫院和後來病患轉至的徐州新健康醫院，都沒要求其提供核酸檢測結果。儘管睢寧縣人民醫院對這名病患和他的家人在晚間8時許做了核酸採樣。

▲ 網傳嬰兒圖片

根據通報描述，初診醫生考量醫院的能力，在給予急救措施後，當晚9時就開具了轉院轉診單，並多次催促病患父親轉院。直到30日凌晨1時許，病患母撥打救護車電話，轉院後，患兒突然出現呼吸暫停，接近清晨5時，患兒因搶救無效死亡。

通報說，調查發現，診療過程中首診負責制落實不嚴格；與親屬溝通交流不充分；在轉診過程中，存在銜接不到位、未及時向接診醫院充分告知患兒的詳細病情。

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調查組表示，徐州市衛健委對睢寧縣人民醫院給予警告，對接診醫生暫停執業活動，對睢寧縣衛健委黨委書記王艷龍處以黨內警告處分，免去睢寧縣人民醫院黨委書記、院長張濤黨內外職務。對睢寧縣人民醫院予以降級處理。

由於今年內地疫情期間發生多起因無核酸證明而延誤治療的次生災害，對此，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝早前表示，疫情發生時，如何保障廣大人民群眾正常醫療服務需求也是要重點考慮的一個問題。醫療機構要嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，不得以任何理由，特別是不得以是否有核酸檢測的結果作為推諉拒絕、延誤治療的理由。

責任編輯：李冰琪