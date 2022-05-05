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南韓派駐上海男子封控在家被發現死亡 使館要求中方查明死因

社會熱點 12:10 2022/05/05

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上海因新冠疫情封控逾月，網上流傳多起此生災害死亡案例，近日一名40多歲的韓國籍男子被發現在公寓內死亡，外媒指韓國駐上海總領事館方面亦到現場參與調查，並要求中方公正、客地查明死亡原因。

據朝鮮日報報道，昨日（4日），據上海的僑民社會稱，在上海韓國城附近的閔行區一間公寓內發現了一具40多歲韓國籍男子的屍體。

報道指，該男子是某流通業大企業的員工，一直獨居於上海。

據小區物業稱，因該獨居男子沒有接受面向小區居民進行的新冠核酸檢測，前往他家中發現他已經死亡。

該男子居住的小區自4月起封鎖至今。他沒能去公司上班，一直獨自呆在公寓裏。內地公安到現場調查了死亡經過。

傳該男子已死亡多日

據悉，小區居民間流傳着該男子已經死了好幾天的傳聞。

韓國駐上海總領事館方面也到現場參與現場調查，並要求中方公正、客地查明死亡原因。

另外，據法國國際廣播電台（RFI）中文網，在上海居住多年的三星集團前高層柳在閏證實了這項消息。

報道引述柳在閏指，該名男子出生於1978年，在一家南韓有名的麵包店工作。因為已經好幾天沒有下去接受核酸檢測，當地居委的人到他家中查看，才發現他已經死亡多日。

柳在閏表示，目前還不清楚男子死因，據稱有心臟方面問題，南韓領館說要協同中國警方撤底調查。

此前，微博有網民週二（3日）發文指，小區隔壁樓有一戶韓國人多日未做抗原及核酸，電話多次未接，小區當日進入其家，才發現已死亡多時。

網傳上海一福利院老人未死亡被裝屍袋 6人被處罰（更新版）

上海這封控區居民被要求1天4次快測 「鼻黏膜都要被捅破」

老人在家挨餓致死？上海警方：屬編造 發布者遭行政處罰

責任編輯：袁瑋婧

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