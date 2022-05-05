立夏養生需專「心」 中醫教路從飲食入手

今日（5日）是二十四節氣的立夏，標誌著春天結束，夏季正式來臨。中醫五行學說認為「夏季通於心」，即心的陽氣在夏季最為旺盛，功能最強。為順應節氣的變化，注意保養「心氣」，中醫推薦從飲食入手，另可按揉穴位養心神。

中國中醫科學院西苑醫院治未病中心主任醫師張晉指出，夏季通於心，從立夏開始就要注重養心，飲食中推薦適量多吃櫻桃、梅子、扁豆等。

立夏養生可煮一壺代茶飲

對於心火上炎的人群，張晉建議在立夏之後可以適當多吃些苦瓜、蘆筍或青瓜等，也可以煮綠豆湯飲用。

「而沒有心火上炎的話，則需要省苦增辛以養肺。」張晉解釋稱，「也就是說，要減少點苦味的食物，增加些辛味的食物，比如生姜、大蒜、蔥、胡椒等。老話有『冬吃蘿蔔夏吃姜』的說法，體現了中醫治未病的一個原理。」

如果夏季出現心煩失眠，出汗較多，胸悶心慌的情況，張晉推薦一款代茶飲，叫生脈飲。選取人參3克、麥冬9克、五味子3-6克，煮水代茶飲，能夠起到益氣養陰生脈的作用。

按揉勞宮穴養心神

此外，四川省第二中醫醫院治末病主任馬界推薦一個養心小竅門——揉按勞宮穴。該穴位在手掌心第2、3掌骨之間，偏於第3掌骨的地方，握拳屈指時中指尖處。

按摩手法方面，以一只手的拇指指腹，放在對側手掌中的勞宮穴上，進行「三揉一放」有節奏的按揉，即向下點按用力產生酸、麻、脹感後，旋轉揉動3小圈後放松，連續3次，再換對側勞宮穴按摩。

馬界表示，如果能堅持早、中、晚按揉，尤其是中午（11點到1點是心經經氣最旺盛之時），會感到一種舒服的刺激感沿著前臂內側傳至胸前區，表明達到很好的經絡感傳效應，起到調養心神的作用，對有心痛、心悸、胸悶、失眠等症狀都有良好的輔助功能。

責任編輯：易燕丹

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