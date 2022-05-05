「比2020更難」 疫下小微企業：有工廠裁員4/5 嘆喪失信心最可怕

新冠肺炎疫情未消散，持續衝擊經濟。內地傳媒報道，小微企業面臨現金流斷鍊風險，有工廠無奈裁員，有公司哪怕虧蝕也要留住客戶，受訪企業嘆「很難，比2020年更難」。

中小微企業是市場運行的細胞，是促創業、保就業、活躍市場的主力軍。但在疫情衝擊下，不少中小微企面臨困難。政治局會議已要求，要穩住市場主體，對受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶實施一攬子紓困幫扶政策。

據內地「經濟觀察網」報道，中山一間中小型規模製衣廠，在疫情這兩三年來，經歷多次客戶拒收、失聯、毀約的情況。

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流失訂單損200萬元 裁員數十人

其中，該廠去年接獲潮牌客戶500萬元（人民幣，下同）貨值的訂單，以備戰雙11、雙12，但雙11銷售不及預期，客戶便想在雙12訂單壓價，工廠沒同意，結果客戶翻臉。這一波損失約200萬元，受此影響工廠裁員五分之四，從50多人減少到只有10多人。而近期受到上海疫情影響，再遭遇訂單流失。

報道指出，該廠已經無力承擔任何風險。年初，負責人于淼（化名）將家裡的房子抵押給銀行，維持運轉。而原本此時工廠每月出貨量可達5萬件，現在銳減到6000件。

該廠負責人表示，「現在卑微到一條布的訂單都接」，而散單毛利極低，很多都貼著成本線在做，一旦返工就意味著巨額虧損。他稱，實際上自2015年開始，製衣廠的毛利率就下滑。一是人力成本的攀升；二是工人出現斷層，產業後繼無人；三是外貿轉內貿，導致國內製衣行業內捲，毛利被不斷擠壓。

服裝製造領域 逾800萬從業員

為何不直接閉廠休息？負責人稱，創辦工廠的父親不同意，總說一輩子只會做衣服，不開廠能做什麼，陪著一路創業的工人又如何處置。

負責人又表示，工廠倒了可再建，但是信心、信念和對未來期待的喪失才是最可怕。當下，經銷商不敢向廠商下單，廠商也不敢生產，消費者也一樣，不知道自己買的東西還能不能運送到手。這樣大家只能降低消費、降低產出，每個節點越來越走向封閉。

報道引述天眼查，以紡織服裝、服飾業類目檢索，企業數量超10萬間，再附加上註冊資本50萬元以上、參保人數大於50人、存續等條件，企業約2700間。簡單測算，小作坊工廠佔據著這個行業的97%。據中國服裝協會數據，2020年全國服裝行業工業企業數量17萬間，服裝製造領域從業人數826萬人。

貿易公司4月銷售為0 面臨現金流問題

貿易供應鏈公司也遇到問題。據報道，一間從事木材和塑料等原材料的貿易供應鏈公司，以往3月、4月，每月銷售額3000至5000萬元，利潤20至25萬元。今年3月公司銷售額約2000萬元，而4月銷售為0。連續虧損3個月，公司無奈只能裁員。

該公司4月初原本與南韓一個客戶談好，從鎮江採購一批塑料原材料出口至南韓。但因為封城，樣品寄不出去。由於耽誤太久，客戶對中國情況很憂慮，月中曾表示即便收到樣本，亦很擔心後續物流運輸。這筆訂單基本不可能成功。

除了物流，公司現金流也有問題。貿易型企業是靠商品流通和資金流通來賺取利潤，若客戶無法按時回款，企業將難以為繼，不僅銀行還款計劃無法執行，就業也不能得到保證。

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報道指在天眼查上篩選，上海地區，從事貿易經濟與代理的存續企業有超過2萬間，參保人數少於50人的存續企業則有超過1.6萬家。

責任編輯：林佩怡

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