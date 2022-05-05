因疫情北京地鐵巴士部分停運 「 五一」假後首個早高峰市民踩單車返工（組圖）

因疫情北京朝陽區地鐵及巴士部分停運，今日是五一假期後的首個工作日不少市民選擇踩單車返工。共享單車企業夜間調配車輛，並加大消殺力度。

新京報引述北京市交通委官網數據，截至今早8點，北京道路交通指數僅為3.1，屬於基本暢通等級，多條主幹道、城市環路的交通運行情況良好，沒有出現大規模的排隊擁堵情況。

因疫情防控需要，北京多條地鐵、公交線路自5月4日起采取封閉出入口、停運等措施。其中，地鐵方面涉及四惠、雙井、十裏河、九龍山等60余座車站，公交方面涉及近200條線路。其中，臨時封閉出入口的地鐵換乘站仍保留換乘功能，乘客可在站內換乘。其他車站列車通過不停車。

據新京報報道，今天早上7點半，由於「廣渠門外」地鐵站采取了臨時封閉措施，一些市民選擇踩單車到臨近的「廣渠門內」地鐵站搭車，一時間，共享單車十分搶手。

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多名踩單車通勤的市民表示，雖然自己住在朝陽區，但依然需要正常上班，因此，騎車出門成為比較方便的選擇。

有市民說，「我們小區是昨天淩晨解除管控措施的，怕單車不夠，所以就早點出門。」

也有居住在朝陽區但在其他區工作，正在等的士的市民表示，「雖然朝陽區實行了全區居家辦公的舉措，但我們工作在外區的市民還得正常上班。」

此外，自5月5日起，北京市交通委要求網約車平台減少向全市的封控區、管控區、臨時管控區、防範區以及朝陽區朝陽路以南區域（不含朝陽路）派單，巡遊車減少進入上述區域運營。同時將組建出租汽車應急車隊，服務上述區域市民就醫等特殊出行需求。

共享單車企業夜間調配車輛，加大消殺力度

為了保障好市民的通勤需求，共享單車企業加強了車輛運力調配和消毒工作。據哈啰單車北京團隊表示，其運維人員正逐步加大車輛消殺力度，在廣渠路、環路沿線等地對共享單車進行持續巡視、不分品牌無差別消殺。5月4日晚間，該團隊專門安排4000多輛消殺完畢的單車，投放到朝陽區不同位置，包括臨時封閉地鐵站附近的大型住宅小區門口，以及呼家樓地鐵站等前往國貿橋周邊的通勤線路點位。

責任編輯：李冰琪