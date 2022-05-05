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【A股】三重利好提振信心 滬指收漲 市場反彈或會延續

經濟脈搏 15:13 2022/05/05

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美聯儲加息落地，上海疫情趨緩，加上「一行兩會」發聲支持資本市場平穩運行，市場情緒受提振，滬指收報3067點，漲0.68%。分析指，市場反彈將會延續，因此前悲觀的經濟預期在上海疫情現拐點後得到明顯修復，同時最大的外部風險因素即5月美聯儲加息也算靴子落地，市場風險偏好大概率會持續改善。

今日是內地五一假期後首個交易日。三大指數全天走勢分化，滬指維持紅盤震蕩，創業板指早間一度跌超3%，隨後跌幅明顯收窄，此外寧德時代（300750）受業績不及預期影響放量大跌，早間一度跌近14%，金龍魚（300999）跌超7%，海康威視（002415）早間跌停。板塊方面，農業、醫藥商業、軍工、家電板塊集體上行，外貿概念股再掀漲停潮，汽車整車、物流、次新股走強；北交所概念、券商股領跌，旅游、酒店板塊較低迷。

總體而言，個股呈普漲態勢，兩市近3500股飄紅，超150股漲停，今日成交達9000億元。從盤面上看，農業、醫藥商業、互聯網電商板塊漲幅居前，北交所概念、旅游、證券板塊跌幅居前。

截至收市，滬指報3067點，漲0.68%，成交額4094億元。深成指收報11046點，漲0.23%，成交額4916億元。創業板指收報2288點，跌1.33%，成交額1761億元。

南華期貨股指期貨分析師王夢穎稱，五一期間上海疫情出現明顯拐點，經濟生活逐步恢復；「一行兩會」（人行、證監會、銀保監會）再次發聲；美聯儲加息50個基點符合預期，加上美聯儲主席鮑威爾否認了一次加息75基點的可能，市場解讀此次會議偏鴿，都是好消息。

A股復市前， 5月4日晚間，人行、銀保監會、證監會先後發布消息稱，於近期分別召開了相關專題會議，會議內容涉及房地產、股市、基礎設施投資、平台企業專項整改工作等。人行會議提到，支持資本市場平穩運行。全面提升資本治理效能，推動完成平台企業金融業務專項整改。要對平台企業金融活動實施常態化金融監管，促進平台經濟規範健康發展。

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人行增千億專項再貸款額度 支持煤炭開發及儲備能力

責任編輯：尹航

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