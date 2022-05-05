原價30元水餃叫價180元 上海外賣騎手勾結保安抬價警拉人

上海新冠肺炎疫情趨緩，但物資供給問題仍備受關注。近日，有民眾舉報一名外賣騎手倒賣食品、煙酒等生活物資，其中一包原價30元（人民幣，下同）的水餃叫價180元，警方隨後介入調查發現，該外賣騎手勾結社區保安哄抬物價，非法獲利3萬多元，目前兩人已被抓獲。

據《澎湃新聞》報導，上海市民孔先生表示，他先前透過微信群組認識一名外賣騎手，對方稱能夠買到煙酒、蔬菜、餃子以及調味品等物資，並在微信朋友圈發佈物資相關訊息。

孔先生指，他想購買8包某個品牌的水餃，對方報價1440元（折合約港幣1710元）。由於他平時並不持家，對物價不熟悉，且認為特殊時期價格可能會貴一些，所以直接付款購買。不過，收到貨品之後，家人告訴他，該品牌水餃平常一包只賣30元（折合約港幣35元），如今單價高達180元（折合約港幣213元），是原先的6倍。孔先生隨即報警處理。

上海虹口警方調查後發現，涉事騎手是某平台登記在冊，且有電子通行證的騎手李某。他利用通行之便，跳過平台，私下聯繫不少沿街商舖，並通過自己的微信點對點聯繫客戶。

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警方表示，對於買家想要採購煙酒這類明碼標價的產品，李某通常以進貨價的1.5倍價格進行銷售。但對於一些沒有明碼標價或者緊俏的產品，例如水果、速凍食品等，李某的定價就會高出原價數倍。另為擴大銷售範圍，李某還伙同某居民小區保安王某升，在無機動車通行證的情況下，由王某升私自印制虛假通行憑證，駕駛機動車為其倒賣物資提供便利。

目前，警方已抓獲李某和王某升。經初步查證，兩人累計非法獲利3萬多元。公安機關亦對兩人依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

責任編輯：易燕丹

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