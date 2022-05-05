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教育部：要求9月起中小學生要學煮飯燉湯、種菜養禽等

社會熱點 15:31 2022/05/05

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教育部今日（5日）發文勞動課新標準，一下登上微博熱搜榜首位。勞動課課程標準共設置十個任務群 ，每個任務群由若幹項目組成，包括，日常生活勞動、生產勞動和服務型勞動等。並按照每個年級提出不同的內容，如五年級和六年級需要用簡單的炒、煎、燉等烹飪方法製作2~3道家常菜，如西紅柿炒雞蛋等。

勞動課程以豐富開放的勞動項目為載體，重點是有目的、有計劃地組織學生參加日常生活勞動、生產勞動 和服務性勞動 ，讓學生動手實踐、出力流汗，接受鍛煉、磨煉意誌，培養學生正確的勞動價值觀和良好的勞動品質。

內地高校應屆生人數首破1000萬 教育部：就業困難程度超2020年

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根據義務教育課程方案，勞動課程平均每周不少於1課時 ，用於活動策劃、技能指導、練習實踐、總結交流等。同時，這門課程註重評價內容多維、評價方法多樣、評價主體多元 。

教育部：要求9月起中小學生要學煮飯燉湯、種菜養禽等

勞動課程內容共設置十個任務群：清潔與衛生、整理與收納、烹飪與營養、家用器具使用與維護、農業生產勞動、傳統工藝製作、工業生產勞動、新技術體驗與應用、現代服務業勞動、公益勞動與志願服務。

網友留言：

網友：家長又多了一份擺拍任務

網友：我覺得很好，學校教做飯修家電種菜養禽這些生活技能，90後表示很羨慕，我現在啥也不會。

網友：可就现在升学压力，家政课真的不会被抹除或者变成家长方面的压力嘛

責任編輯：李冰琪 

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