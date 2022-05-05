內地五一票房收入跌回10年前 業界則說信心在恢復

內地「五一」假期昨日（4日）結束，受疫情及封控措施影響，電影總票房不到3億元（人民幣，下同），按年跌逾八成，不計近乎全國影院停業的2020年，今年票房收入僅比2012年時多出6000萬元，這還未計算10年來的票價加幅。業界人士則稱，市場最缺乏的就是信心，如今這樣的信心在慢慢恢復。

據燈塔數據，今年五一連假（4月30日至5月4日）檔期的總票房為2.97億元，總人次865.8萬，總場次144.1萬。該數字創下近年新低，相比去年的16.74億元，跌幅更超過82%。其中，北京、上海兩個全國最大「票倉」完全缺席，全國戲院平均營業率不到70%，河北、江蘇、安徽等多省營業率低於60%。

另外，8部電影臨時撤檔，包括《迷你世界之覺醒》、《哥，你好》、《檢察風雲》、《您好，北京》、《豬豬俠大電影·海洋日記》等，被嫌成色不足。

不過，濟南百麗宮影城總經理董文欣指，業界信心正在恢復，原因在於，在今年重要「票倉」缺席，且並無鉅作的情況下獲此成績，證明看電影依舊是市場剛需。多名業界人士亦表達類似看法說，今年票房表現已超出預期，期待暑期檔。如果到時的電影水平更高，想必檔期成績會更正常。

值得一提的是，董文欣管理的戲院已停業超過1個月，她在上周另一個訪問中不諱地說，疫情爆發以來，戲院業已遭受了好幾輪衝擊，「如果說一些影院在2029年上半年丟掉了半條命，那麼2022年春天這輪疫情，讓很多影院丟了另半條命...影院 開著，新片有的放，觀眾走進來，這場故事才會發生」。

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