【中國樓市】多地放寬政策 五一新樓成交量仍挫五成

多省市放寬貸款、限購等政策，內地「五一」連假的新樓成交量仍按年跌逾五成，武漢、蘇州等跌幅顯著。分析指，政策環境改善，市場信心卻未明顯恢復。

中指院發表報告指，100個重點監測城市中，多數的市場延續低溫。與去年同期比較，深圳新樓成交面積跌21%、大連跌43%、武漢跌52%、蘇州跌67%、杭州跌75%、溫州跌84%。北京受集中備案影響，成交面積增102%，但同樣受疫情影響，新樓案場到訪量、二手樓帶看量均不及預期，活躍度差過4月。

該院指，4月底的中央政治局會議定調「支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展」。 調控政策將進入密集優化期，預計各地繼續加大信貸支持，降首付、降房貸利率，適度調整限購、限售，促進銷售回暖。

在當前市場調整壓力持續較大的背景下，中央已明確釋放積極信號，各地因城施策力度進一步加大預期較強，政策放鬆有助於預期和置業信心恢復。預計在政策發力顯效、疫情得到有效防控後，市場企穩可期，尤其是基本面支持強的熱點城市有望率先企穩，進而帶動重點區域三四線城市完成築底。

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責任編輯：陳建錫