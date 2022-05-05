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胡錫進：成本可控的清零才更有意義 其後微博已刪除（更新版）

社會熱點 18:21 2022/05/05

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內地新一輪疫情導致經濟面臨下行壓力，當前北京又面臨新一波新冠疫情的衝擊。環球時報前總編胡錫進對當前的「動態清零」政策提出反思。他稱：清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義，才能鼓舞全國，起到示範作用。

更新18:19微博已刪除

胡錫進談清零相關微博，當日已刪除。

胡錫進今天（5日）下午在其微博發表看法，與當局「堅持清零政策不鬆懈、不動搖」的政策略有不同，後續影響效果有待觀察。

抗疫兩個目標：保生命安全 保經濟少受損

胡錫進稱，抗疫的目標其實是兩個：保生命安全，保經濟少受損失。一旦抗疫付出的經濟成本比疫情傳播對經濟造成的打擊還要大，情況就會變得很糟糕。

清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義，才能鼓舞全國，起到示範作用。

「我注意到，北京市為了控制成本做了很多探索，朝陽區到現在仍不封區，這應當算是很英勇的決策了。我想說，如果北京用這一套收拾不了奧密克戎，它還是進一步傳播開了，那麼我覺得北京人得接受那一嚴酷現實，國家也要接受」。

胡錫進：只有成本可控的清零才更有意義

他說，「我們肯定不能用不斷封城、切斷中國地區之間的人員聯繫來維繫新冠病毒的低傳播，那樣所導致的後果將比我們在世界其他國家看到的疫情失控後果更加嚴重。經濟困頓會帶來一系列國內問題，也會惡化中國的國際處境。中國今年制定了5.5%左右的經濟增長目標，實際執行結果不能比這個目標差得太遠，我們必須為此而努力」。

「所以在我看來，北京的抗疫屬於背水一戰。上海失陷了，北京如果也守不住不搞大範圍休克療法的底線，那麼人們對抗疫的綜合信心將受到沉重打擊，社會心理的防線將被擊穿。所以北京市肩負著十分重大的使命：或者築牢低成本抗疫的底線，或者把實情告訴整個中國社會。前者需要智慧，後者需要勇氣。它們共同維繫的是實事求是這條生命線」。

責任編輯：李冰琪

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