美參聯會主席：北京計劃2027年前具攻台能力 大陸專家這樣說

美國傳媒報道，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）近日表示，北京目標在2027年前具備攻台能力。

《環球時報》引述大陸專家表示，美軍高層近來反覆提及台灣問題，是為了通過渲染「中國威脅」，為龐大國防預算尋求正當性，同時為繼續對台兜售軍火做鋪墊。

米利周二（3日）出席參議院撥款委員會小組聽證會，指出美國而對中俄挑戰，指大國之間爆發嚴重國際衝突的可能性正不斷增加。

他又說，台灣一直是北京的軍事目標，北京方面並已設定目標，要求具備佔領台灣的能力，「無論他們是否能具備那樣的能力，那都是一個目標，2027年，我們必須記住這一點」。

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北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，美軍方高層近來在國會的聽證會上，反覆提及大國衝突和台灣問題，甚至為大陸設定「武統」時間表，一是通過渲染「中國威脅」的緊迫感，為龐大的國防預算尋求正當性；二是美國遏華勢力形成了「以台制華」的路徑依賴，既威懾中國大陸，又為繼續對台兜售軍火做鋪墊。

他指出，大國衝突的可能性在增加，背後根源不是中國，而是美國維護霸權尋找敵人的歷史慣性；而在台灣問題上，最終會採取何種方式解決是中國內政，任何外國無權干涉，其和平解決仍然要看美國和「台獨」勢力能否回到正確的歷史軌道上來。

美防長期待見魏鳳和

另外，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在聽證會上，回應早前美中防長通話情況。他表示，希望那是未來許多次通話的第一次，指雙方都認識到對話和保持溝通渠道通暢的重要性，均希望確保共同努力，促進地區的安全與穩定。他還期待在6月份舉行的香格里拉對話會議上，見到中國國防部長魏鳳和。

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責任編輯：林佩怡

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