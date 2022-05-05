傳上海58歲獨居男子家中餓死 官方闢謠：不是餓死是猝死（多圖）

早前有網民在微博發帖敘述自己的鄰居長者被發現在家中死亡，一個月後才被發現，並且指有鄰居看到遺體慘相，懷疑是被餓死。上海官方今日闢謠指，被餓死不實，死者因自身疾病引發猝死。

據澎湃新聞報道，近日，社交平台出現一則「靜安區58歲獨居男子餓死家中」的帖子，發帖人自稱為該男子的鄰居，表示他因缺乏居委會和單位關心，餓死家中。上海網絡闢謠微信公眾號今日（5日）指，發帖人並非第一目擊者。

上海闢謠平台指，事件第一目擊人之一、逝者的鄰居卓阿姨，部分同樓居民，以及男子居住地所在華山居委會相關負責人介紹了事情的來龍去脈，澄清逝者並非餓死。根據法醫判定，排除他殺可能性，死者因自身疾病引發猝死。居民和社區幹部還說，該男子身體狀況不太好，患有腦疝、糖尿病等疾病，今年3月曾兩次意外摔倒，之後社區和該男子所在單位都有提供照顧服務。

此前，一網民周一（2日）發帖文指，該死者尸體於上周日（1日）被發現，當日下午5時左右，有鄰居敲門沒人回應，報告居委；大約7時，終於由工作人員打開單位大門，但傳出一陣強烈惡臭。帖文並指，又另一鄰居當時隨居委開門目睹，老人靠在門邊像是要開門，人已經瘦成皮包骨，疑似是餓死。

該網民為一獨居女性，她指自己曾於4月19日送物資上門，死者當時說下不了床；女生聯繫居委會幫忙卻不見行動。該女生感嘆，該區曾進行5次核酸，老人從未下樓，但居委會卻不聞不問。

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鄰居稱遺體一天后仍未運走

據稱，事發後開始有相關人員前往大樓，老人的遺體理應被運走，但沒想到隔天（2日）女子經過鄰居房門時，卻發現門半開著，老人的遺體還靠在門內，她受到極大的驚嚇。她報警後警方拒絕上門，要她聯絡居委會，對方則回應，殯儀館使用車輛要排隊。老人遺體到5月2日晚才被運走。

該網民並指，鄰居長者現年58歲，不屬於社區70歲以上關懷對象；他未退休，在單位一直請病假，單位在封城之前曾送過熟食和便當，但封城之後沒有再送。

對此，上海闢謠平台則指，考虑到封控管理不能再送餐，该男子所在单位于封控前和4月下旬为他配送过物资。在封控管理期间，社区也为他申请了上门进行核酸检测等服务。

惟該網民微博很快刪除，並表示「餓死死因是我主觀認知」。之後相關截圖也全被微博刪除。

責任編輯：袁瑋婧