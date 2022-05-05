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市場仍憂慮經濟增長 在岸人民幣大跌358點 短期料有貶壓

經濟脈搏 17:37 2022/05/05

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內地五一假期後首個交易日，在岸人民幣今日（5日）收盤大跌358點，報6.6224，創近1年半以來新低。交易員稱，美聯儲如期加息後美指回落，但市場仍擔憂中國經濟增長前景，結匯客盤持幣觀望，短期人民幣仍有貶值壓力。

人民幣兌美元中間價今報6.5672，較上個交易日上調505點子。惟在岸人民幣今早低開。離岸人民幣亦走低，現報6.6495。

受疫情封控影響，4月財新中國服務業PMI降至36.2，較3月下降5.8個百分點，連續第二個月創2020年3月以來新低。

防疫措施收緊 4月財新中國服務業PMI降至36.2 為2020年3月以來新低

路透調查顯示，由於對中國經濟放緩和美國積極收緊政策的擔憂，人民幣的空頭頭寸觸及歷史最高水平。

瑞銀料年底人民幣到6.9水平

另外，瑞銀經濟學家汪濤等人今日發表報告，將今年底人民幣兌美元的預測從6.6下調至6.9，預期未來幾個月人民幣對美元會進一步走弱，或在年中觸及7這個重要關口，但在年底可能回到6.9。

汪濤表示，美元走強，加上中國經濟疲軟、出口走弱、中美利差縮窄等，都為人民幣匯率帶來了下行壓力。但預計下半年防疫政策可能有所放鬆、拖累逐漸消退，經濟增長勢頭企穩反彈，市場信心逐漸恢復。

責任編輯：林佩怡

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