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運動品牌lululemon以次充好被罰8.1萬人仔 官方致歉下架產品

社會熱點 18:40 2022/05/05

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近日，加拿大運動服飾品牌lululemon關聯公司露露樂蒙貿易(上海)有限公司，因產品以次充好被北京市監局罰款8.1萬元（人民幣，下同）、沒收違法所得2.3萬元。對此，lululemon在官方微博發文表示歉意，稱已第一時間下架相關批次產品，將積極進行整改。

lululemon今日（5日）下午在官方微博發文稱，對於Navigation男士羽絨馬甲充絨量與國家標準不符的情況，深感歉意。發現問題後，該公司積極配合調查和處理，並第一時間下架相關批次產品。此外，還在內部展開詳細核查，積極進行整改。

據了解，lululemon官方微博認證為「露露樂蒙貿易(上海)有限公司」。天眼查APP顯示，該公司成立於2013年5月23日，注冊資本為1,179.2萬美元。

「蝙蝠炒飯」T恤被指辱華 lululemon：非自家產品

「加拿大鵝」內地門市均不得退貨 遭上海消保委約談（第二版）

根據「信用中國」網站消息，經查，2021年10月1日起，露露樂蒙貿易將涉事羽絨產品（共59件），在北京所屬的9家店鋪銷售，每件標價1,380元。截止2021年11月3日，共售出51件，銷售額共計67,205.34元（部分產品是以折扣價售出）。已售出的產品未能追回。

露露樂蒙貿易(上海)有限公司因違反產品質量法中，「在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，或者以不合格產品冒充合格產品」的規定，被北京市西城區市場監督管理局罰款81,420元，沒收違法所得23,431.05元，並沒收非法財物。

有關「lululemon因以次充好被罰」的話題隨即衝上熱搜第二，引發關注。有網民戲稱，「貧窮讓我避坑」、「貴的不一定好，因為可能有假貨」；但更多人質疑品牌「以次充好還買那麼貴」，紛紛表示「罰太少，還在健身品牌裡賣那麼貴，圈錢的樣子太難看」、「麻煩按收益比例罰款好嘛，這撓癢癢都不夠」。

責任編輯：易燕丹

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