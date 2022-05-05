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美聯儲加息未釋更鷹信號 中國宏觀政策更有空間穩增長？

經濟脈搏 19:08 2022/05/05

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美國聯儲局一如預期加息0.5厘，但未有釋出更鷹號，分析指這營造相對寬鬆外部環境，在中國著力穩增長之下，宏觀政策加碼預期不減。

招商證券宏觀研究團隊認為，這次FOMC會議沒有釋放超預期緊縮信號，為中國寬鬆政策的出台，營造了相對寬鬆的外部環境，有利市場預期改善。美聯儲態度相溫和，有助穩定外部環境、減少匯率貶值與跨境資金流出壓力。

中國證券固收研究團隊也分析，美聯儲鷹味不足，在短期內緩解了部分中國匯率壓力、對資金流出的擔憂，令中國貨幣政策可以實施更大刺激力度。他們表示，在結構性工具（再貸款之類）繼續加碼下，總量工具料有望加碼，進一步引導貨幣市場利率和銀行存款利率下行，從而引導貸款和債券等資產利率下降，從而給予實體經濟更大支持。

市場仍憂慮經濟增長 在岸人民幣大跌358點 短期料有貶壓

【美國加息】瑞銀：鮑威爾偏鴿言論對股債屬積極　美經濟軟著陸可期、股市年底有望進一步走高

料結構性發力為主 貨幣寬鬆或要等經濟活動全面恢復

事實上，在新冠肺炎疫情下，內地經濟下行壓力加大。招商證券宏觀研究團隊指出，在政治局會議後，「一行兩會」召開會議傳達精神，宏觀政策扶持力度可望加碼。

防疫措施收緊 4月財新中國服務業PMI降至36.2 為2020年3月以來新低

不過，分析認為年內降準剛落地，短期貨幣政策或不急於發力，配合財政政策，再貸款等結構性工具有望成主力。財通基金固收分析師鄭良海指出，人行短期量價可操作空間不大，正如節前降準時回應一關注通脹，二關注主要經濟體貨幣政策，往後穩增長還要發力，貨幣政策更多是結構性發力。

興業證券固定收益分析師羅雨濃則認為，今年中國經濟實現5.5%增速目標難度不小，後續貨幣政策總量還是結構都有寬鬆可能，但可能要等到疫情消退及經濟活動全面恢復。

上月底政治局會議要求，要加大宏觀政策調節力度，紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間；用好各類貨幣政策工具；要抓緊謀劃增量政策工具等。

人行會議亦提到，要抓緊謀劃增量政策工具，支持穩增長、穩就業、穩物價，為統籌疫情防控和經濟社會發展營造良好貨幣金融環境。

人行：抓緊謀劃增量政策工具 支持穩增長、穩就業、穩物價

人行增千億專項再貸款額度 支持煤炭開發及儲備能力

責任編輯：林佩怡

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