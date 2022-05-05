北京現存兩條獨立傳播鏈 當局強調堅持動態清零不動搖

北京新冠肺炎疫情持續，截至今日（5日）下午3點，過去24小時內新增39宗本土病例。另經序列比對，全市存在兩條獨立傳播鏈。市疾控中心副主任龐星火表示，目前北京疫情涉及15個區，社會面仍然有零星隱匿傳染源，傳播鏈仍然未阻斷，提醒做好疫情防控。

據北京市疫情防控新聞發佈會，新增39宗本土病例中，朝陽區19宗、通州區6宗，房山、豐台等區亦錄得感染病例。本輪疫情自4月22日以來，累計報告544宗病例，涉及15個區。其中，朝陽區220宗佔最多，其次為房山區135宗。

北京本輪疫情累計544宗感染

北京市疾控中心副主任龐星火表示，目前，已累計完成4月22日以來220宗本土感染者標本測序，序列比對結果顯示，全市存在兩條獨立傳播鏈，均與近期京外聚集性疫情，以及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。

上海新增本土感染降至4651宗 北京再增50宗涉10區

【北京疫情】官方指多位感染者有呼吸道症狀但核檢陰性：別掉以輕心

龐星火指出，市內疫情呈現傳播速度快、點多面廣的特點，社會面仍有零星隱匿傳染源，傳播途徑未完全阻斷。 各單位和行業要繼續嚴格落實四方責任，加強測溫、驗碼、健康監測和核酸檢測等人員管理，同時減少人員流動聚集和倡導居家辦公。

北京當局發感謝信 重申堅持動態清零

此外，北京市委、市政府向全市民眾發感謝信，向主動配合防疫工作的市民、認真履行防疫責任的在京機關和企事業單位、廣大醫務疾控人員、街區幹部、社區工作者、公安幹警、志願者等防疫工作人員、保障城市正常運行和物流暢通的快遞小哥、外賣騎手，致以崇高的敬意和真摯的感謝。

信中另提及，北京遭遇來勢洶洶的新冠疫情，因應Omicron變異病毒株傳播速度快、隱匿性強等，令北京面臨有史以來最嚴峻和最複雜的防控形勢，要堅持「動態清零」總方針不動搖，堅決阻斷疫情傳播鏈。

北京市指疫情形勢嚴峻 繼續暫停堂食 部分區域明起居家辦公

因疫情北京地鐵巴士部分停運 「 五一」假後首個早高峰市民踩單車返工（組圖）

北京當前疫情處於高位平台期，防控處於最緊要和吃勁的關鍵時刻。為盡快實現社會面清零，全面打贏疫情防控狙擊戰，當局將暫時延續「五一」假期社會面防控措施，包括繼續開展核酸篩查、暫停堂食、暫停開放公共文化場所、調整公共交通運營、倡導居家辦公、中小學暫停返校等，以進一步減少人員流動。

當局稱，疫情防控是一場沒有旁觀者的全民行動，希望在北京的各類機關和企業單位進一步落實有關責任，社會各界和市民配合各項防疫措施。當局將全力保障物資供應充足，服務保障居民應急需求，維護城市安全有序運行，最大限度減少對市民群眾生產生活的影響。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁