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中央政治局常委會：堅持「動態清零」 與否定防疫方針的言行鬥爭

國情動向 19:52 2022/05/05

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中共中央政治局常務委員會今日（5日）召開會議，分析當前疫情形勢及部署防控工作。總書記習近平強調，防控工作處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃緊階段，疫情走向存在很大不確定性，遠未到鬆口氣時候，要毫不動搖堅持「動態清零」，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針的言行作鬥爭。

會議指出，新冠疫情發生以來，中國堅持人民至上、生命至上，堅持「外防輸入、內防反彈」，堅持「動態清零」，因時因勢不斷整調防控措施，取得重大戰略成果。今年3月以來，經過全國上下並肩作戰，中國經受住了武漢保衛戰以來最為嚴峻的防控考驗，取得了階段性成績。時間證明，中國的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，防控政策是經得起歷史檢驗的，防控措施是科學有效的，中國打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰。

會議強調，目前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候。中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響。要深刻、完整、全面認識黨中央確定的疫情防控方針政策，堅決克服認識不足、準備不足、工作不足等問題，堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想，始終保持清醒頭腦，毫不動搖堅持「動態清零」總方針。

會議指出，各級黨委和政府要堅定信心，堅決落實黨中央決策部署，築牢疫情防控屏障，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果，做到守土有責、守土盡責。

要加快局部聚集性疫情處置，應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治，協調聯動核酸檢測、流調、隔離轉運和社區管控等重點環節，確保感染者和風險人群及時排查出、管控住。要及時完善防控措施，加大對病毒變種的研究和防範力度，不搞簡單化一刀切，同步做好群眾基本生活保障和生活物資供應，保障好群眾看病就醫需求，並從嚴落實常態化防控措施。

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責任編輯：陳建錫

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