國常會：加大金融扶持中小微企業 穩定重點行業進出口

國務院總理李克強今日（5日）主持召開國務院常務會議，部署進一步為中小企業和個體工商戶紓困舉措，以保市場主體穩就業。會議要求，抓緊落實減稅降費，加大扶持特別是金融扶持，著力保訂單、穩定重點行業進出口。

指當前相關市場主體困難明顯增多

會議指出，中小微企業和個體工商戶是穩經濟的重要基礎、穩就業的主力支撐，當前相關市場主體困難明顯增多。會議要求，抓緊落實已確定的退稅減稅降費、緩繳社保費、物流保通保暢、推動企業復工達產等政策舉措。確保6月30日前全部退還小微企業、個體工商戶和符合條件的中型企業存量留抵稅額。

在金融扶持方面，會議指出，今年國有大型銀行新增普惠小微貸款1.6萬億元，引導銀行加強主動服務。對中小微企業和個體工商戶合理續貸、展期、調整還款安排，免收罰息。擴大政府性融資擔保覆蓋面。

會議要求，各地要安排中小微企業和個體工商戶紓困專項資金，對經營困難的給予房租、擔保費、貸款利息等補貼。鼓勵地方對小微企業、個體工商戶實行階段性優惠電價和水電氣「欠費不停供」。將中小微企業寬帶和專線資費再降10%。

會議還要求，在5月底前全面排查機關事業單位、大型企業拖欠的中小企業賬款，無分歧欠款發現一起清償一起。抓緊出台壓縮商業匯票承兌期限的措施。

會議又指出，盡快出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

為幫扶外貿企業應對困難，會議決定，一、要著力保訂單和穩定重點行業、勞動密集型行業進出口。保障外貿領域生產流通穩定，確定重點外貿企業名錄並對生產、物流、用工予以保障。

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二、要有力有序疏通海空港等集疏運。用好航空貨運運力。三、要出台便利跨境電商出口退換貨政策。將中西部和東北勞動密集型加工貿易納入國家鼓勵產業目錄。擴大保稅維修範圍。

▲ 國常會：加大金融支持 穩定重點行業進出口

四、要加大外貿企業信貸投放，支持銀行不盲目抽貸、斷貸、壓貸，梳理一批亟需資金的予以重點支持。擴大出口信保短期險規模。保持人民幣匯率基本穩定。五、要優化廣交會等平台服務。各地要用好外經貿發展專項資金，支持中小微企業參加境外展會。

責任編輯：李冰琪