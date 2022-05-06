上海新增本土感染降至4269宗 社會面仍發現23宗

上海本土疫情持續降溫，周四（5日）新增245宗確診及4,024宗無症狀感染，總數4,269宗，其中23宗是在非隔離管控中發現。另有12宗死亡個案。

上海市衛健委通報，周四新增245宗確診及4,024宗無症狀感染，其中181宗確診個案為既往無症狀感染者轉歸，64宗確診個案和4,001宗無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性無症狀感染者2宗，均在閉環管控中發現。

上海當日新增12宗本土死亡個案。平均年齡84.08歲，最小年齡59歲，最大年齡95歲。12位患者均合併有嚴重的慢性基礎疾病以及惡性腫瘤，包括原發性肝癌伴轉移、冠心病、心功能不全、心律失常、高血壓3級（極高危）、腦梗死及後遺症、阿爾茲海默症、糖尿病、腎病綜合征等。患者入院後，原發疾病加重，搶救無效死亡。死亡直接原因均為基礎疾病。

據內媒財新統計，4月17日至5月5日，上海連續出現本土死亡個案，19天合計死亡515宗，病死率0.0862%（515例死亡病例/ 597,440例總感染人數），共同點是大多數人年齡均較高，合併多種嚴重基礎疾病或腫瘤，死亡直接原因均為基礎疾病。

另一邊廂，北京當日新增55宗確診及17宗無症狀感染。

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責任編輯：尹航

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